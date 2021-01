Vidéo : « Murmuration », une chorégraphie synchronisée avec les bras Posté par Le_Barbu

Une chorégraphie synchronisée avec les bras par les danseurs de l'école bordelaise Studio Attitude.



Vidéo (4mn14s) : Chorégraphie synchronisée avec les bras





Vidéo : Do You Love Me (Boston Dynamics) Vidéo : The Company, danse synchronisée Vidéo : Nouvelle danse des bras par Nadim Cherfan

Les bras m'en tombent.

Voila celle-là est faite

Les bras m'en tombent.

Bordel ça rend super bien.

Bras vo !!!

Faite aussi ... suivante.

Citation : Les bras m'en tombent.

Voila celle-là est faite

Bras vo !!!

C'est pour ce genre de vidéos que je viens ici!

Merci les gars!

En lançant la vidéo, je me suis dit « c'est quoi encore ce truc, ça va être chiant, en plus ça met du temps à démarrer ». Et puis 4 minutes quoi.

Bon finalement ça rend super bien et ça ne dure vraiment que 2 minutes (le reste est facultatif).

C'est reposant des vidéos jolies, où il n'est pas nécessaire de brancher le cerveau ni d'avoir 500 commentaires de débat politique derrière. Merci de l'avoir postée.





Bon finalement ça rend super bien et ça ne dure vraiment que 2 minutes (le reste est facultatif).



Une chorégraphie à la BRAtislaboys, mais très jolie !

La vidéo est accélérée ceci dit, ne nous méprenons pas.

Magnifique et hypnotisante chorébraphie.

@Koreame

@Yazguen

Citation : Les bras m'en tombent.

Voila celle-là est faite

Bras vo !!!

Faite aussi ... suivante.



Je suis a-bras-sourdi...



Je suis a-bras-sourdi...

Next !

La vidéo est déjà passée :

WORLD ORDER "MACHINE CIVILIZATION"

La vidéo est déjà passée :



Ca me fait penser aux clips du groupe Japonais "World order" :
La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic66025.html WORLD ORDER "MACHINE CIVILIZATION"

Pff !!! Copieurs.

compil bras d'honneur



de mieux en mieux chez Boston Dynamics..oh wait!!

Ces gens doivent manger une quantité de chocolat ahurissante...

Point Godwin!!! A un moment j ai vu une croix gammée !!!

Si on les regarde un par un c'est de la tektonik toute molle quoi

Ce sont des gestes barrière?

J'espère car passer x heures à s'entraîner ainsi les uns à côté des autres, même avec un masque.....

