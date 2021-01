Vidéo : Attention à la marche Posté par LeFreund

Sur un bateau de plaisance, une femme ivre essaie de descendre une marche



Vidéo (59s) : Une femme ivre rate une marche sur un bateau





Vidéo : Quel bruit fait une naine qui tombe dans l'eau ? Vidéo : Descendre dans une barque Fail (Amsterdam)

camaronalex

Re: Attention à la marche

ça va tout va bien !!

blb lblbl blb lblbll

Ce sourire serein avant qu'elle glisse dans l'eau ! Magnifique



ça va tout va bien !!





blb lblbl blb lblbll

Ce sourire serein avant qu'elle glisse dans l'eau ! Magnifique

ça va tout va bien !!





blb lblbl blb lblbll

kpouer

Re: Attention à la marche

"C'est pour ce genre de vidéo que je viens sur Koreus..."



Buhcheron

Re: Attention à la marche

Je ne m'attendais pas à voir autant de monde sur ce bateau !

ThomGamer

Re: Attention à la marche

On connait tous quelqu'un de bourré qui fait cette tête là après une chute !



zoneh

Re: Attention à la marche

Quand elle remonte sur le pont, ça me rappelle les vidéos d'otaries qui squattent les bateaux!

dubstyle

Re: Attention à la marche

Ce sont des mouettes rieuses que l'on entend ?



Chrys77

Re: Attention à la marche

C'est clair, on voit bien qu'elle n'aime pas l'eau !

Turbigo

Re: Attention à la marche

@Chrys77

C'est clair, on voit bien qu'elle n'aime pas l'eau !



Eau : "liquide douteux qui trouble le Pastis".



Citation :Eau : "liquide douteux qui trouble le Pastis".

bidoop

Re: Attention à la marche

Elle a quand même eu de la chance qu'il y ait des gens avec elle et qu'ils arrivent à la remonter..

WeWereOnABreak

Re: Attention à la marche

Tant va la cruche à l'eau ...

UnPseudo

Re: Attention à la marche

Elle a bien dessoûlé après sa petit baignade.

Cela prouve qu'il faut boire de l'eau pour éviter la gueule de bois.

Baba-Yaga

Re: Attention à la marche

ça mérite un gif

Soyarow

Re: Attention à la marche

Même pas besoin de faire un ralenti.