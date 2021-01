Vidéo : Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Posté par -LeZ-

Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi. Un prank à la con qui finit mal pour le petit malin. On ne touche pas à la belle barbe de son père.





Vidéo (30s) : Il coupe la barbe de son père endormi





Sur le même sujet :

Vidéo : Un coiffeur fait une blague à un enfant Vidéo : Kristofer Hivju se fait couper la barbe Vidéo : Un chien s’évanouit quand on lui coupe les griffes Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires RhaoK Je m'installe Inscrit le: 9/1/2014 Envois: 212 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 18 Vous êtes complétement ravagé dans vos têtes, le mec donne des vrai droite a son fils et c'est mérité selon vous. Bah j'espère que vous avez pas de gosse. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1050 Karma: 1730 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 13 Quand ton père c'est un mini Chabal, c'est vraiment pas la chose à faire !

35 commentaires Auteur Conversation Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 593 Karma: 164 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 9 Euh....

d'accord la blague n'est pas vraiment drole.

Mais ca mérite vraiment de se prendre ce qu'il s'est prit ?? oO randeng Je viens d'arriver Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 40 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0 @Tophus oui ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1050 Karma: 1730 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 13 Quand ton père c'est un mini Chabal, c'est vraiment pas la chose à faire ! DoctorZaius Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2019 Envois: 31 Karma: 89 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0 @Tophus



On a dit : Pas touche à la barbe !!! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1050 Karma: 1730 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 2 Tophus



C'est ce qu'on appelle une leçon de vie, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, là le retour est un peu violent mais je pense qu'il connait mieux son père que nous et savait ce qu'il risque en faisant ça C'est ce qu'on appelle une leçon de vie, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, là le retour est un peu violent mais je pense qu'il connait mieux son père que nous et savait ce qu'il risque en faisant ça vivelescapres Je viens d'arriver Inscrit le: 5/1/2021 Envois: 1 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 10 Sa réaction est un poil disproportionné. goyo_pagaille Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2017 Envois: 95 Karma: 232 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0

@Tophus

Euh....

d'accord la blague n'est pas vraiment drole.

Mais ca mérite vraiment de se prendre ce qu'il s'est prit ?? oO

hmmm.... oui ! Citation :hmmm.... oui ! Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 495 Karma: 1064 En ligne ! Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0 Quand tu sais à quel point c'est long à pousser et que la moindre erreur dans la taille pardonne pas, jcomprend le père poulpozite Je m'installe Inscrit le: 29/3/2015 Envois: 456 Karma: 115 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 2 Il tient autant à ses cheveux que son père tient à sa barbe ?



Bah faut un peu plus anticiper les conséquences de ses actes dans la vie.. MaxiSucuk Je m'installe Inscrit le: 30/7/2018 Envois: 328 Karma: 381 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 4 C'est des belles tartes de sumo qu'il envoie CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14863 Karma: 19132 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 2



Mais bon, si ça leur permet d'avoir leur heure de gloire sur Internet ça ne fait de mal à personne (d'autre) ¯\_(ツ)_/¯ Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 635 Karma: 1156 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 1 Bin la barbe c'est sacré hein.. c'est surtout que c'est dangereux des blagues avec les ciseaux Chadras74 Je m'installe Inscrit le: 30/9/2015 Envois: 307 Karma: 258 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 1 Sourire forcé niais et un doigt devant les lèvres pour dire 'chuuuut'....fake à 100% Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 414 Karma: 1447 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 1



J'ai tout de suite pensé à ça... tatatoto Je viens d'arriver Inscrit le: 20/8/2013 Envois: 5 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0 ça c'est de l'éducation !!!

Bravo Monsieur. Nhaps Je viens d'arriver Inscrit le: 4/7/2015 Envois: 3 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 7 J'ai eu peur pour les doigts du gamin

J'ai eu peur qu'il lui crève les yeux avec le ciseaux



Pour moi c'est une réaction trop violente/dangeureuse RhaoK Je m'installe Inscrit le: 9/1/2014 Envois: 212 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 18 Vous êtes complétement ravagé dans vos têtes, le mec donne des vrai droite a son fils et c'est mérité selon vous. Bah j'espère que vous avez pas de gosse. Chtinorf Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 78 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0 là je ne sais pas, il rit ou moins bien ? Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4352 Karma: 6639 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 5 Ou alors le titre :" un petit con fait une blague a un gros con" Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2497 Karma: 1206 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 1 Sans doute fake, a aucun moment il ne fait attention a la caméra. Bambinox Je viens d'arriver Inscrit le: 24/5/2006 Envois: 22 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 1 La dernière beigne derrière le crâne, on en parle ? Inqualifiable ! Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 415 Karma: 586 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 3

@ThomGamer

@Tophus



C'est ce qu'on appelle une leçon de vie, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, là le retour est un peu violent mais je pense qu'il connait mieux son père que nous et savait ce qu'il risque en faisant ça ;)



C'est débile. Comme s'il n'y avait qu'un moyen de faire apprendre ça. Et puis, si le père a ce genre d'éducation comme tu le laisses entendre, tu vois bien que ça fonctionne pas. Et si on suit ta logique, le fils est censé rendre quelques claques à son père pour rester sur un partage des "leçons" au plus juste. Citation :C'est débile. Comme s'il n'y avait qu'un moyen de faire apprendre ça. Et puis, si le père a ce genre d'éducation comme tu le laisses entendre, tu vois bien que ça fonctionne pas. Et si on suit ta logique, le fils est censé rendre quelques claques à son père pour rester sur un partage des "leçons" au plus juste. Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 420 Karma: 265 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0 Je ne sais pas pourquoi mais j'ai su immédiatement que, dans ce cas précis, vous alliez faire preuve d'une belle mansuétude collective! Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1641 Karma: 1022 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0 @RhaoK



Quand tu sais que ton père peut donner des coups comme çà, tu t'abstiens ou bien tu es vraiment suicidaire. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3728 Karma: 1356 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0

@Vassili44

tu vois bien que ça fonctionne pas.



Ça tu ne le sais pas. Ça m'étonnerait que le gamin recommence de sitôt! Citation :Ça tu ne le sais pas. Ça m'étonnerait que le gamin recommence de sitôt! AlexNews Je viens d'arriver Inscrit le: 23/2/2016 Envois: 67 Karma: 169 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 1



+1 si t'es d'accord ! +1 si t'es d'accord ! Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 53 Karma: 102 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0 Ce rire de daron qu’il avait juste avant de se prendre une rouste asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 936 Karma: 445 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 1

@-MaDJiK-

Citation :

@Vassili44

tu vois bien que ça fonctionne pas.



Ça tu ne le sais pas. Ça m'étonnerait que le gamin recommence de sitôt!

C'est plus compliqué que ça.



Les jeunes ayant grandi dans un environnement violent considèrent que c'est la normalité, n'ont pas de recul et pensent que c'est la manière normale d'un père de réagir. Citation :C'est plus compliqué que ça.Les jeunes ayant grandi dans un environnement violent considèrent que c'est la normalité, n'ont pas de recul et pensent que c'est la manière normale d'un père de réagir. RhaoK Je m'installe Inscrit le: 9/1/2014 Envois: 212 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0 @Angeus Ce que tu dis est vrai. Mais c'est pas une excuse quand même. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2791 Karma: 8856 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0 Tout le monde parle de la violence du père et moi qui n’ai qu’une idée en tête : « mais a quoi ressemble sa coupe de cheveux maintenant ? ». MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1299 Karma: 2237 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0 Pourtant le jeune con savait que des baffes lui pendaient au nez. EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 212 Karma: 85 En ligne ! Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0 @RhaoK C'est probablement exagéré, pourtant je pense que certains en mériteraient. Ca permettrais de sortir un peu plus tranquille dans la rue. BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 273 Karma: 821 Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0 Pas de réaction de la part du caméraman qui pourrait être le prochain sur la liste du père... donc FAKE !!! gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 281 Karma: 292 En ligne ! Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi Re: Un jeune homme coupe la barbe de son père endormi 0

@EndymionRaul

@RhaoK C'est probablement exagéré, pourtant je pense que certains en mériteraient. Ca permettrais de sortir un peu plus tranquille dans la rue.



C'est complètement débile comme raisonnement. Un gosse élevé avec de la violence à beaucoup plus de chance d'être habitué à la violence et de la reproduire. Les parents les plus violents avec leurs enfants font rarement des prix nobel, c'est peut être qu'il y à un lien de cause à effet..



Ton gosse, tu lui donnes beaucoup d'amour (sans inceste !) et quand il fait une connerie, juste lui enlever une dose d'amour, il se sentira mal et coupable. Pas besoin de lever la main, juste un peu de psychologie. Citation :C'est complètement débile comme raisonnement. Un gosse élevé avec de la violence à beaucoup plus de chance d'être habitué à la violence et de la reproduire. Les parents les plus violents avec leurs enfants font rarement des prix nobel, c'est peut être qu'il y à un lien de cause à effet..Ton gosse, tu lui donnes beaucoup d'amour (sans inceste !) et quand il fait une connerie, juste lui enlever une dose d'amour, il se sentira mal et coupable. Pas besoin de lever la main, juste un peu de psychologie. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.