Vidéo : Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met le feu Posté par Koreus

Sur la moquette du salon, un chien mastique un jouet et met le feu en perçant la batterie.



Vidéo (2mn49s) : Un chient met le feu en mordant une batterie





Auteur Conversation kami_koi Je viens d'arriver Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 3 Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... 0 Pardon un quoi ? PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 175 Karma: 449 Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... 3

Je crois savoir à qui appartient ce chien! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2793 Karma: 8864 Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... 2 Impressionné par le réflexe de l'autre chien qui appel à l'aide ayant conscience du danger. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1909 Karma: 3559 Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... 0

@WeWereOnABreak

Mouais ! Ca sait mordre une batterie, mais ça ne sait pas faire le 18...

Blague à part, on voit qu'ils ont consciences du danger.





Mouais ! Ca sait mordre une batterie, mais ça ne sait pas faire le 18...









Citation :Mouais ! Ca sait mordre une batterie, mais ça ne sait pas faire le 18... -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3731 Karma: 1359 Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... 0 Un chat dans la même situation se serait juste retourné de l'autre côté pour continuer à dormir. "grrrr éteignez cette lumière" Wowoip Je m'installe Inscrit le: 20/10/2015 Envois: 114 Karma: 201 Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... 0 @kami_koi un chient EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 215 Karma: 89 Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... 0 En amérique ils mettent sur le mur des photos de la tour eiffel, en france des photos de la statue de la liberté.



Vu l'état de l'appartement et la photo de vador, j'imagine que c'est un mec celibataire qui vit là.



Tout le monde s'en fou et ce que je dit ne mène nulle part. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5402 Karma: 5098 Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... 1 Deux chiens laissés enfermés et seuls, c'est déjà une preuve qu'on ne les aime pas. Wowoip Je m'installe Inscrit le: 20/10/2015 Envois: 114 Karma: 201 Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... Re: Un chien mord dans la batterie d'un jouet et met... 1 @Gudevski ils sont pas seuls puisqu'ils sont deux !