Vidéo : Des militants pro-Trump envahissent le Capitole

Hier soir à Washington, le Capitole a été envahi par des militants pro-Trump. Dans cette vidéo, on voit un agent de police qui essaie de contenir une intrusion.

Vidéo (1mn25s) : Un policier seul dans le Capitole essaie de contenir des militants pro-Trump





Les militants à l'extérieur du Capitole





Trump Supporters Storm US Capitol





Des supporters détruisent du matériel appartenant à des journalistes





Rioters Destroy Media Equipment as Pro-Trump Protesters Storm Capitol in Washington





La police envoie du gaz pour disperser la foule





Police Fire Tear Gas to Disperse Violent Pro-Trump Protesters at US Capitol





Les militants ont réussi à entrer dans le Capitole. La police essaie de les contenir.





Violence Erupts in US Capitol as Pro-Trump Protesters Clash With Police





Les militants en balade dans le Capitole





Pro-Trump Protesters Enter Capitol Rotunda and Halls of Congress in Washington





Protesters Fill US Capitol Halls After Breaching Barricades





Une sélection de photos hallucinantes





























































































Si vous êtes ailleurs qu'aux USA: sortez le pop corn!

Si vous êtes ailleurs qu'aux USA: sortez le pop corn!

Si vous êtes ailleurs qu'aux USA: sortez le pop corn!

Ha c'est bon ! Dans les vidéos, on voit une démocratie en danger, des hommes et des femmes prêt(e)s à s'entretuer, les journalistes empêchés de faire leur travail mais ouf, merci, les gros mots ont été bippés. Donc tout va bien.

Le bilan (4 morts) est étonnant quand on voit ces images de policiers à l'extérieur (pas de matraque, ni de flashball, ni de tazer, ni de gaz lacrymo...).

Belle intro pour un jeu d horror survival c est sur ps 5?

Plus sérieusement (je scinde mon post précédent pour ne pas mélanger humour et sérieux), je ne comprends pas du tout pourquoi les élus Républicains n'ont rien dit ces dernières semaines que cela soit aux électeurs et électrices mais pire, de ne pas avoir dit à Trump d'arrêter son cirque ridicule. Les USA n'en seraient pas là.

Ne rigolons pas trop, vu les présidents qu'il y a en Russie, en Chine, au Brésil et aux USA (qui se targue d'être la plus grand démocratie du monde et qui fait la morale aux dictateurs des républiques bananières), qui font partie des pays les plus "riches" (je ne parle pas des habitants mais du pays), rien ne nous empêche de dire qu'on va avoir la même chose chez nous. Il suffira de voter pour un(e) candidat populiste et on aura la même chose.



C'est prendre ses délires pour des réalités.

Un peu plus de sang sur les mains de ce gros porc.



Un peu plus de sang sur les mains de ce gros porc. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14873 Karma: 19160 Re: Des militants pro-Trump envahissent le Capitole Re: Des militants pro-Trump envahissent le Capitole 1

@PseudoPris

Plus sérieusement (je scinde mon post précédent pour ne pas mélanger humour et sérieux), je ne comprends pas du tout pourquoi les élus Républicains n'ont rien dit ces dernières semaines que cela soit aux électeurs et électrices mais pire, de ne pas avoir dit à Trump d'arrêter son cirque ridicule. Les USA n'en seraient pas là.

Ne rigolons pas trop, vu les présidents qu'il y a en Russie, en Chine, au Brésil et aux USA (qui se targue d'être la plus grand démocratie du monde et qui fait la morale aux dictateurs des républiques bananières), qui font partie des pays les plus "riches" (je ne parle pas des habitants mais du pays), rien ne nous empêche de dire qu'on va avoir la même chose chez nous. Il suffira de voter pour un(e) candidat populiste et on aura la même chose.



Pour moi Trump et ses supporters c'est presque un 3ème parti politique. Beaucoup de Républicains s'en détachent. Sa politique est très différente (en bien ou mal) de celle des présidents républicains précédents.



- La Terre à plat (Behind the Curve)



- La fabrique du mensonge

- Derrière nos écrans de fumée

- Derrière nos écrans de fumée Citation :Pour moi Trump et ses supporters c'est presque un 3ème parti politique. Beaucoup de Républicains s'en détachent. Sa politique est très différente (en bien ou mal) de celle des présidents républicains précédents.Si vous voulez savoir comment on peut arriver à une telle situation je vous recommande chaudement ces très bons documentaires 365wanda J'aime glander ici Inscrit le: 4/1/2006 Envois: 6572 Karma: 3740 Re: Des militants pro-Trump envahissent le Capitole Re: Des militants pro-Trump envahissent le Capitole 1

@AymericCaron

Le bilan (4 morts) est étonnant quand on voit ces images de policiers à l'extérieur (pas de matraque, ni de flashball, ni de tazer, ni de gaz lacrymo...).

C'est que la foule était blanche.



C'est que la foule était blanche. Citation :C'est que la foule était blanche. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1295 Karma: 3227 En ligne ! Re: Des militants pro-Trump envahissent le Capitole Re: Des militants pro-Trump envahissent le Capitole 2 alexbezout Je viens d'arriver Inscrit le: 8/6/2015 Envois: 36 En ligne ! Re: Des militants pro-Trump envahissent le Capitole Re: Des militants pro-Trump envahissent le Capitole 0 @AymericCaron

Pas si étonnant que ça. Par exemple, le premier policier qu'on voit à l'intérieur qui est tout seul on le voit la main sur son pistolet, dans d'autres situations il l'aurait sûrement sorti.

Mais dans ce cas s'il le sort il doit être prêt à s'en servir, s'il s'en sert il se fait lyncher. MythicMan Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2020 Envois: 68 Re: Des militants pro-Trump envahissent le Capitole Re: Des militants pro-Trump envahissent le Capitole 0 @PseudoPris

Certainement qu'ils lui ont dit quelque chose mais que le bonhomme n'en a rien eu à foutre.



En tout cas, c'est la régalade depuis le 6 novembre. maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 109 Karma: 501 Re: Des militants pro-Trump envahissent le Capitole Re: Des militants pro-Trump envahissent le Capitole 0



Ils viennent juste se faire rembourser leurs goodies périmés.



Déjà merci à flo d'avoir prit le temps de recueillir toutes ces vidéos et images. certaines semblent sortir de idiocracy, c'est juste génial de bêtise.

Rien que la dernière, le mec qui vole un pupitre et qui sourit à la photo.. Le mec se rend compte de ce qu'il risque ?? Il va servir d'exemple !



Et trump qui souffle sur les braises, tranquille sur son tweeter ! Quelle époque magnifique on vit !



Allez encore 20 ans et on à la même en France. Encore un petit effort du gouvernement pour taper encore plus sur l'enseignement public, donner encore plus de pouvoir a des entreprises voulant une main d'œuvre idiote et on y sera..

Spectacle honteux et c'est pas fini !

Ces cons seraient capables d'intenter à la vie de Joe Biden le jour de l'investiture.



Je ne veux inquiéter personne, mais dans les films/séries de zombies que j'ai vus, ça commence souvent comme ce type au 1er plan. Une nouvelle mutation du covid ?













Quand des gentils patriotes MAGA manifestent :



Quand de violentes racailles noires manifestent (BLM) :



@asm63, t'a pas regardé la première vidéo?



Ca reste toujours moins de sang que sur les mains d'Obama

@gunnar230

ah les américains, toujours la pour faire le spectacle !! Et quand ils le font à domicile c'est encore mieux !!



C'est vrai qu'en France il n'y a absolument jamais de manifestations, on est juste les champions du monde toutes catégories dans la discipline...

@gunnar230

Allez encore 20 ans et on à la même en France. Encore un petit effort du gouvernement pour taper encore plus sur l'enseignement public, donner encore plus de pouvoir a des entreprises voulant une main d’œuvre idiote et on y sera..



La dynamique aux USA qui amène à cela, c'est un "leader" qui désigne en permanence une partie de son pays comme un ennemi intérieur, un ennemi anti-américain qui serait soutenu par un gouvernement occulte et les médias.



Heureusement on n'a pas cela en France à ma connaissance.



On a cela en Pologne et en Hongrie par exemple. Ce matin, la télévision publique Polonaise a fait un joli reportage sur ce qui se passait aux USA en disant que le comportement de ceux qui ont pris d'assaut le Congrès est le même que le comportement de l'opposition Polonaise. (la même télévision qui a soutenu Trump dans toutes ses actions pendant 4 ans).



On a droit toutes les semaines à des déclarations de personnes au pouvoir nous expliquant que l'opposition, ou les femmes qui manifestent pour l'avortement, ou les profs et infirmièr(e)s en grève sont des anti-polonais payés par des puissances étrangères, et soutenus par des médias étrangers. Heureusement que les gens ici ne sont pas du tout révolutionnaires, ça fait des années que je m'attends à voir des affrontements dans les rues, mais ça reste calme malgré le travail de sape de ces leaders irresponsables.



Ils vont tous laisser derrière eux des pays profondément divisés pour des décennies, ces cons. Et tout ça pour des intérêts de politique politicienne. Citation :La dynamique aux USA qui amène à cela, c'est un "leader" qui désigne en permanence une partie de son pays comme un ennemi intérieur, un ennemi anti-américain qui serait soutenu par un gouvernement occulte et les médias.Heureusement on n'a pas cela en France à ma connaissance.On a cela en Pologne et en Hongrie par exemple. Ce matin, la télévision publique Polonaise a fait un joli reportage sur ce qui se passait aux USA en disant que le comportement de ceux qui ont pris d'assaut le Congrès est le même que le comportement de l'opposition Polonaise. (la même télévision qui a soutenu Trump dans toutes ses actions pendant 4 ans).On a droit toutes les semaines à des déclarations de personnes au pouvoir nous expliquant que l'opposition, ou les femmes qui manifestent pour l'avortement, ou les profs et infirmièr(e)s en grève sont des anti-polonais payés par des puissances étrangères, et soutenus par des médias étrangers. Heureusement que les gens ici ne sont pas du tout révolutionnaires, ça fait des années que je m'attends à voir des affrontements dans les rues, mais ça reste calme malgré le travail de sape de ces leaders irresponsables.Ils vont tous laisser derrière eux des pays profondément divisés pour des décennies, ces cons. Et tout ça pour des intérêts de politique politicienne. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.