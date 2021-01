Vidéo : La version russe de Boston Dynamics Posté par Koreus

Skolkovo Dynamics, la version russe de Boston Dynamics.





Vidéo (59s) : Skolkovo Dynamics





Sur le même sujet :

Vidéo : Do You Love Me (Boston Dynamics) Vidéo : Cyberferme russe Vidéo : Pub Cyberpunk 2077 (Version Russie) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21263 Karma: 17579 Re: La version russe de Boston Dynamics Re: La version russe de Boston Dynamics 3 Génial ! Hahaha les enfants de salaudGénial ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3780 Karma: 15536 Re: La version russe de Boston Dynamics Re: La version russe de Boston Dynamics 1 Vladivostok Dynamics! Pypsou Je suis accro Inscrit le: 2/10/2012 Envois: 623 Karma: 553 Re: La version russe de Boston Dynamics Re: La version russe de Boston Dynamics 0 Do you love me ? pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 267 Karma: 315 Re: La version russe de Boston Dynamics Re: La version russe de Boston Dynamics 3 Un petit "Oreilles sensibles s'abstenir" aurait été le bienvenu XD Chtinorf Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 80 Re: La version russe de Boston Dynamics Re: La version russe de Boston Dynamics 1 ils sont en retard les russes, l'alcool c'est mal WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2796 Karma: 8874 Re: La version russe de Boston Dynamics Re: La version russe de Boston Dynamics 0 C’est blague qui tourne en rond. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6602 Karma: 1969 Re: La version russe de Boston Dynamics Re: La version russe de Boston Dynamics 0 Pas sûr qu'ils en soient là les Russes... Tatchay Je viens d'arriver Inscrit le: 5/11/2017 Envois: 17 Karma: 73 Re: La version russe de Boston Dynamics Re: La version russe de Boston Dynamics 0 Bien que ça ne soit que des boîtes de conserves et des moteurs, ça peut vous paraître fou mais, je trouve qu'il y a quelque chose d'organique, de vivant ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4363 Karma: 6657 Re: La version russe de Boston Dynamics Re: La version russe de Boston Dynamics 1 Le robot avec la branche dans le cul, il semble dire "tuuuueeeez moi!! Tuuueeez moi!..." Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 415 Karma: 688 Re: La version russe de Boston Dynamics Re: La version russe de Boston Dynamics 0

@Jinroh

Le robot avec la branche dans le cul, il semble dire "tuuuueeeez moi!! Tuuueeez moi!..."



Supplique bien légitime avec une branche de cette taille dans le cul ! Citation :Supplique bien légitime avec une branche de cette taille dans le cul ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.