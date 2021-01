Vidéo : Quand tu mets ta main au mauvais endroit

Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 217 Karma: 425

Re: Quand tu mets ta main au mauvais endroit Re: Quand tu mets ta main au mauvais endroit 1 Cela me rappelle un pote au lycée :

<< Claude, au tableau...

Non, Monsieur

Comment ça, non ?

Ben, j'peux pas, j'ai le doigt coincé dans le radiateur...

Evidemment, l'intéréssé a eu droit à toute la compassion immédiate de la classe, un peu comme ici (mais avec des rires plus classe, enfin, je crois...)