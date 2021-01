Vidéo : Une écrevisse fait du rodéo dans un aquarium Posté par Skwatek

Une écrevisse fait du rodéo sur une boule de mousse dans un aquarium.







Vidéo (21s) : Une écrevisse fait du rodéo





Sur le même sujet :

Vidéo : Un poulpe fait du rodéo sur une murène Vidéo : Voyage d'une écrevisse du supermarché à un lac Vidéo : Poisson vs Ecrevisse Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4366 Karma: 6662 En ligne ! Re: Une écrevisse fait du rodéo dans un aquarium Re: Une écrevisse fait du rodéo dans un aquarium 0 C est pas une raison pour se moquer d elle !!! Confectionnez lui plutot un petit chapeau ! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 422 Karma: 1488 Re: Une écrevisse fait du rodéo dans un aquarium Re: Une écrevisse fait du rodéo dans un aquarium 0 Cette vidéo ne fera peut-être pas rire Fred Testot, mais Omar Sy ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5408 Karma: 5100 Re: Une écrevisse fait du rodéo dans un aquarium Re: Une écrevisse fait du rodéo dans un aquarium 1 Je préfère le homard mais ce n'est pas encore la saison pour le breton. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1309 Karma: 2247 En ligne ! Re: Une écrevisse fait du rodéo dans un aquarium Re: Une écrevisse fait du rodéo dans un aquarium 0 Ne surtout pas mettre son doigt dans les crevices. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1309 Karma: 2247 En ligne ! Re: Une écrevisse fait du rodéo dans un aquarium Re: Une écrevisse fait du rodéo dans un aquarium 0

@Gudevski

Je préfère le homard mais ce n'est pas encore la saison pour le breton.

L'écrevisse non ! Le homard si ! Citation :L'écrevisse non ! Le homard si ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.