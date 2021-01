Vidéo : Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth Posté par -LeZ-

L'artiste américaine Jess Lamworth se confectionne un magnifique « Tea Shirt ».



Vidéo (59s) : Le « Tea Shirt »





Vidéo : Astuce pour boire de l'alcool en vidéoconférence Vidéo : Le recyclage des casques allemands après la guerre Vidéo : L'art de découper le kaki Source : Forum

Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 425 Karma: 1495 En ligne ! Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth 2 Elle s'ennuie un peu, non ? kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1913 Karma: 3573 Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth 3 J'allais dire : "il y a de l'idée ! Le jeux de mot est là".



Puis je l'ai vu se mettre dans la baignoire... themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 189 Karma: 334 Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth 7 Quelle créativi'thé! Mitri J'aime glander ici Inscrit le: 14/12/2006 Envois: 9066 Karma: 247 Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth 1 Lavable en machine ? Auraxis Je viens d'arriver Inscrit le: 9/10/2019 Envois: 1 Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth 1 Si son tea-shirt arrive a changé la couleur de l'eau c'est qu'il est en Thé marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 357 Karma: 595 Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth 0 Vivement le Bic-qui-nie ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 937 Karma: 262 Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth 0 C'est de l'art on vous dit ! Don-DPK Je m'installe Inscrit le: 11/3/2008 Envois: 289 Karma: 247 Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth 0 Ya des articles top Koreus et il y a celui-là Tatchay Je viens d'arriver Inscrit le: 5/11/2017 Envois: 18 Karma: 79 Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth 0 Maitre Gims : J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit



Moi : J'aimerais devenir la théière dans laquelle elle se noie Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3034 Karma: 3359 Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth 1 GratGratGrat Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2014 Envois: 96 Karma: 51 En ligne ! Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth 0

@Bricci

Elle s’ennuie un peu, non ?



Un peu comme toi, oui. À la différence près qu'elle fait quelque chose. Citation :Un peu comme toi, oui. À la différence près qu'elle fait quelque chose. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5414 Karma: 5101 En ligne ! Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth Re: Le « Tea Shirt » de l'artiste Jess Lamworth 0 Après "les oies envahissent le Capitole", un nouvel épisode américain historique : le "Boston tea party".

@GratGratGrat

Elle s'ennuie un peu, non ?