Vidéo : Des cambrioleurs confrontés à un portail particulièrement résistant (Afrique du Sud) Posté par Skwatek

Des cambrioleurs essaient de forcer le portail d'une propriété privée à Edenvale, en Afrique du Sud, mais l'opération s'avère plus compliquée que prévue.





Vidéo (1mn47s) : Cambrioleurs vs Portail





Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2640 Karma: 4514 Re: Des cambrioleurs confrontés à un portail particulière... 6

Quand tu comprends pas trop le principe d'effet de levier... C'est moi où ils le tiennent par le mauvais bout ?



Quand tu comprends pas trop le principe d'effet de levier... C'est moi où ils le tiennent par le mauvais bout ?Quand tu comprends pas trop le principe d'effet de levier...

14 commentaires Auteur Conversation Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2640 Karma: 4514 Re: Des cambrioleurs confrontés à un portail particulière... Re: Des cambrioleurs confrontés à un portail particulière... 6



Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3127 Karma: 1287 Re: Des cambrioleurs confrontés à un portail particulière... 1

Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1877 Karma: 3037 Re: Des cambrioleurs confrontés à un portail particulière... 2

@Mangez-moi

Et c'est là qu'il suffisait de tirer la porte ! :)

Et qu'un collant, ça ne se met pas sur la tête !

La police les remercie pour l'Adn au passage

Gotalife Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2020 Envois: 5 Re: Des cambrioleurs confrontés à un portail particulière... 0



Alors qu'au pays des merveilles ils n'auraient eu besoin que d'une petite potion. C'est moche le monde...

user145860 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 73 Karma: 277 Re: Des cambrioleurs confrontés à un portail particulière... 1 Edit Koreus : propos raciste

Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4369 Karma: 6667 En ligne ! Re: Des cambrioleurs confrontés à un portail particulière... 3 Au moins on sait que si il sont arrêtés, ils sauront jamais s évader.

Incognitto Je m'installe Inscrit le: 26/4/2006 Envois: 403 Karma: 136 Re: Des cambrioleurs confrontés à un portail particulière... 0

@Karalol

C'est moi où ils le tiennent par le mauvais bout ?



Quand tu comprends pas trop le principe d'effet de levier...

Hmm... Sur un pied de biche il y a deux côtés. Tu préfères utiliser l'arrache clou ou alors "tu comprends pas trop le principe d'effet de levier" ? (je taquine:p )

Ce n'est pas un outil que tout le monde utilise, avec une photo sur Google tu comprendras rapidement.

Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4037 Karma: 4479 Re: Des cambrioleurs confrontés à un portail particulière... 0 Une porte en Beskar : le meilleur alliage de la galaxie !

Lindien Je m'installe Inscrit le: 16/3/2016 Envois: 331 Karma: 440 Re: Des cambrioleurs confrontés à un portail particulière... 0 Me suis même demandé quand est-ce que l'un allait éborgner l'autre en ripant... c'est pas passé loin vers la fin d'ailleurs.

gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 244 Karma: 356 Re: Des cambrioleurs confrontés à un portail particulière... 1

ptiouf Je m'installe Inscrit le: 19/6/2014 Envois: 164 Karma: 83 Re: Des cambrioleurs confrontés à un portail particulière... 0 le coup du collant a 30s ça m'a achevé .

LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3887 Karma: 10073 En ligne ! Re: Des cambrioleurs confrontés à un portail particulière... 0 Afrique du Sud, Angleterre, même combat :

