Vidéo : Un camion décharge des planches de bois Posté par Skwatek

La technique d'un camion pour décharger des planches de bois.







Vidéo (45s) : Déchargement de planches de bois





Auteur Conversation Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 431 Karma: 1513 Re: Un camion décharge des planches de bois 0 La vache, faut être confiant ! Il a dû plancher un moment sur la technique ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1058 Karma: 1782 Re: Un camion décharge des planches de bois 1 Il était pressé, il avait du pain sur la planche apparemment ! Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 1006 Karma: 1304 En ligne ! Re: Un camion décharge des planches de bois 0 Pour pas se louper il a du en toucher du bois Exotope Je viens d'arriver Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 10 Re: Un camion décharge des planches de bois 4 "La technique d'un camion pour décharger des planches de bois."

Il est malin ce camion!..



Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4375 Karma: 6704 Re: Un camion décharge des planches de bois 0 Oui...là, ca passe. N empeche les mecs qui se tiennent a cote se rendent pas compte du danger potentiel. Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 642 Karma: 1163 Re: Un camion décharge des planches de bois 0 Ca envoie du bois!! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6608 Karma: 1972 Re: Un camion décharge des planches de bois 0 Pas très académique comme manœuvre... mais ça marche, ce coup-ci en tous cas.. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2341 Karma: 3009 Re: Un camion décharge des planches de bois 0 "Michel reviens , c'est une erreur c'était pas pour ici tu peu tout reprendre..." ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 938 Karma: 263 Re: Un camion décharge des planches de bois 0 C'est pas très stable quand même, non ? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1058 Karma: 1782 Re: Un camion décharge des planches de bois 0 @Jinroh

L'œil, la paille et la poutre, tout ça tout ça.



Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 126 Karma: 131 Re: Un camion décharge des planches de bois 0 J'espérais vraiment un fail