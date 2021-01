Vidéo : Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison Posté par LeFreund

Quand tu éteins la lumière et que tu es seul à la maison.



Vidéo (20s) : Quand tu éteins la lumière





Sur le même sujet :

Vidéo : Lights Out Vidéo : Suivez-moi Vidéo : Selfie from Hell Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 3388 Karma: 4832 En ligne ! Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison 2 Vous navigateur est trop vieux Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 255 Karma: 795 Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison 2 Chers tous,



Je n'ai pas compris la vidéo. Il me manque probablement une référence. Pouvez-vous m'éclairer ?



Cordialement,

Neutre Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 66 Karma: 165 Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison 0 Chauve qui peut!! Nath33 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 54 Karma: 279 Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison 0 Littéralement c'est ma vie Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2642 Karma: 4511 Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison 0 C'est bizarre, peut-être que le mec n'est pas pourchassé par les mêmes que moi.



Chez moi ils s'arrêtent derrière la porte de la chambre. gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 268 Karma: 566 Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison 1 @Neutre

La peur irrationnelle du noir. Lorsque l'obscurité rend les lieux pourtant connus...fantastiques, peuplés des stupides projections de notre imagination. Omnisilver Je viens d'arriver Inscrit le: 25/8/2015 Envois: 21 Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison 0 @Neutre je pense que c'est la peur du noir : certaines personnes paniquent lorsqu'elles doivent éteindre les lumières et courent jusqu'à leur lit en imaginant des monstres les poursuivre.



Comme pour tout, il y a ceux qui en ont peur, et il y a les phobiques. J'en connais qui ont mis des veilleuses chez eux, ne pouvant dormir dans le noir. chopsuey Je masterise ! Inscrit le: 2/5/2013 Envois: 3892 Karma: 3561 En ligne ! Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison Re: Quand tu éteins la lumière en étant seul à la maison 0

@Neutre

Chers tous,



Je n'ai pas compris la vidéo. Il me manque probablement une référence. Pouvez-vous m'éclairer ?



Cordialement,

Neutre



Aucune référence particulière.

La vidéo retranscris la sensation que l'on peut avoir parfois quand on éteint la lumière en étant tout seul.

Sensation irrationnel d'être poursuivie dans les ténèbres, l'envie de fermer la porte rapidement comme si c'était moins une.

L'humour fonctionne assez bien je trouve parce que c'est typiquement le genre de petits détails qu'on osera pas trop avouer parce qu'on se dit "non mais je suis bizarre quand même" Citation :Aucune référence particulière.La vidéo retranscris la sensation que l'on peut avoir parfois quand on éteint la lumière en étant tout seul.Sensation irrationnel d'être poursuivie dans les ténèbres, l'envie de fermer la porte rapidement comme si c'était moins une.L'humour fonctionne assez bien je trouve parce que c'est typiquement le genre de petits détails qu'on osera pas trop avouer parce qu'on se dit "non mais je suis bizarre quand même" Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.