Vidéo : Un combat entre Pexachu et Godzilla en stop motion Posté par Remkage

Pexachu se bat contre plusieurs Godzilla qui détruisent une ville.



Vidéo (3mn25s) : Pexachu vs Godzilla (Stop motion)





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3786 Karma: 15546 Re: Un combat entre Pexachu et Godzilla en stop motion Re: Un combat entre Pexachu et Godzilla en stop motion 0 Sacré boulot ! Le final est sympa ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3903 Karma: 10131 En ligne ! Re: Un combat entre Pexachu et Godzilla en stop motion Re: Un combat entre Pexachu et Godzilla en stop motion 0 Okay... c'est bien WTF mais c'est très bien fait!



Je me demande si ils ont utilisé un de ces nouveaux logiciels pour fludifier le stop motion (j'ai zappé le générique il était trop long) niavro Je viens d'arriver Inscrit le: 4/10/2012 Envois: 10 Re: Un combat entre Pexachu et Godzilla en stop motion Re: Un combat entre Pexachu et Godzilla en stop motion 0 Génialement fait ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4377 Karma: 6705 Re: Un combat entre Pexachu et Godzilla en stop motion Re: Un combat entre Pexachu et Godzilla en stop motion 0 "Bon Dieu Pikachu-man...y en a pour des millions de degats! J ai le maire sur le dos avec vos connerie. Vous etes peut etre un super flic mais je vous colle un equipier!" corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1299 Karma: 3278 Re: Un combat entre Pexachu et Godzilla en stop motion Re: Un combat entre Pexachu et Godzilla en stop motion 0



