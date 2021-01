Vidéo : Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison Posté par LeFreund

Un chien a rejoint son maitre qui retirait les décorations de Noël sur le toit de la maison



Vidéo (42s) : Un chien monte sur un toit à l'aide d'une échelle





chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 694 Karma: 860 Re: Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison Re: Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison 0 Je veux voir la vidéo de la descente:x camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 684 Karma: 2281 Re: Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison Re: Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison 0 Le chien est plus efficace que ces >> 2 gars << Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 438 Karma: 801 Re: Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison Re: Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison 2 Je mets une note de 8,1 sur l'echelle de Golden Retriever Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6351 Karma: 2644 En ligne ! Re: Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison Re: Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison 1 Un vrai casse coups celui là . Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3783 Karma: 15546 Re: Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison Re: Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison 1 Dans une autre vidéo, on peut voir l'homme redescendre le chien par l'échelle.

Elle est où cette video ? J'ai pas trouvé le lien.



AymericCaron Je m'installe Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 395 Karma: 67 En ligne ! Re: Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison Re: Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison 0 Il monte plus vite une échelle que moi ! ^^ Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 12879 Karma: 4574 En ligne ! Re: Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison Re: Quand tu découvres ton chien sur le toit de la maison 0 J'ai connu des chiens de bateau qui grimpaient des échelles de quai (verticales !) mieux que les matelots eux-mêmes.