Vidéo : Quand tu n'as pas de pneus neige Posté par LeFreund

Quand tu n'as pas de pneus neige, et que tu souhaite monter une rampe de parking après la tempête Filomena en Espagne.





Vidéo (22s) : Voiture vs Rampe de garage enneigée (Espagne)





pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 333 Karma: 431 Re: Quand tu n'as pas de pneus neige 0 Une coûteuse tentative !

Même joueur joue encore. AymericCaron Je m'installe Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 399 Karma: 68 Re: Quand tu n'as pas de pneus neige 0 Mieux vaut là que sur la route... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3786 Karma: 15546 Re: Quand tu n'as pas de pneus neige 0 Il l'a bien cherché, quand même. Il pensait faire quoi s'il commençait à patiner ? (précisément ce qui s'est passé)



Même joueur joue encore. AymericCaron Je m'installe Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 399 Karma: 68 Re: Quand tu n'as pas de pneus neige Re: Quand tu n'as pas de pneus neige 0 Mieux vaut là que sur la route... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3786 Karma: 15546 Re: Quand tu n'as pas de pneus neige Re: Quand tu n'as pas de pneus neige 0 Il l'a bien cherché, quand même. Il pensait faire quoi s'il commençait à patiner ? (précisément ce qui s'est passé)



En plus il devait avoir plein de bonnes raisons de sortir avec sa voiture vu qu'on est confinés dans nos villes, ici en Espagne. Gotalife Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2020 Envois: 9 Re: Quand tu n'as pas de pneus neige Re: Quand tu n'as pas de pneus neige 0 Vous navigateur est trop vieux shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 658 Karma: 1192 Re: Quand tu n'as pas de pneus neige Re: Quand tu n'as pas de pneus neige 2

SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 357 Karma: 698 Re: Quand tu n'as pas de pneus neige 0 Retour a l'envoyeur Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 432 Karma: 1518 Re: Quand tu n'as pas de pneus neige 0 ¡ Olé ! Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2238 Karma: 2684 Re: Quand tu n'as pas de pneus neige 1 Quand tu n'as as de pneus neige ET que tu es un peu con. Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 643 Karma: 1163 Re: Quand tu n'as pas de pneus neige 0 nononononororororo!! RORO!! Lexode Je suis accro Inscrit le: 9/12/2014 Envois: 740 Karma: 517 Re: Quand tu n'as pas de pneus neige 0 Je comprend quand même un peu la situation.

C'est pas tout le temps qu'il neige en espagne, donc les gens ne sont pas habitués et n'ont pas les mêmes réflexes qu'un mec qui voit la neige tous les ans.

C'est pas tout le temps qu'il neige en espagne, donc les gens ne sont pas habitués et n'ont pas les mêmes réflexes qu'un mec qui voit la neige tous les ans.

Ca s'appelle l'expérience et ce mec, il a bien appris que sur la neige, une pente, c'est pas sur qu'on la prenne correctement ^^