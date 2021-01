Vidéo : Une impressionnante course de voitures sur la neige (Espagne) Posté par LeFreund

Une impressionnante course de voitures sur la neige à Madrid, en Espagne.



Vidéo (52s) : Course de voitures sur la neige





Vidéo : Voiture vs Rampe de garage enneigée (Espagne) Vidéo : Un voleur de colis coincé dans la neige Vidéo : Premières neiges à Montréal Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2593 Karma: 574 Re: Une impressionnante course de voitures sur la neige (... Re: Une impressionnante course de voitures sur la neige (... 0

avalon471 Et moi qui rage avec mes 4 pneus neige quand les autres roulent à 50.. Chrys77 Dans ce cas il faut appeler la reine, car la reine déneige.... houlà je suis fatigué moi... zoneh Aaaaaaaaallllooooooooooooorrrrrrrrrrsssssssssss qqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeeeeee rrrrrrrrrrreeeeeeeeeevvvvvvvooooooiiiiiiillllllaaaaaaaaaa llllllllllllaaaaaaaaaaaaa sssssssssoooooooooouuuuuuuussssssssss ppppppppprrrrrrrrrreeeeeeeeeffffffffffeeeeeeeeeeetttttttttteeeeeeeee rollBC

@avalon471

Et moi qui rage avec mes 4 pneus neige quand les autres roulent à 50..



Quand ils roulent !

Ça m'est arrivé d'être totalement bloqué (en général dans un creux avant d'attaquer une côte) alors que j'ai mes fidèles 4saisons (je parle pas de pizzas) dont l'efficacité n'est plus à prouver (la marque c'est un truc avec un gros bonhomme un peu crétin qui s'habille avec des chambres à air).

