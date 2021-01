Vidéo : Quand tes enfants ont joué avec le maquillage Posté par Skwatek

Une maman découvre que ses enfants se sont amusés avec son maquillage pendant son absence.





Vidéo (1mn16s) : Des enfants ont joué avec le maquillage





Auteur Conversation Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 118 Karma: 241 En ligne ! Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage 3 Je ne sais pas s'il y a vraiment de quoi pleurer.



Enfin bref les sécurités enfants c'est pas que pour la cuisine. Nhaps Je viens d'arriver Inscrit le: 4/7/2015 Envois: 4 Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage 0 Elle préparait un carnaval avec tout ce stock ? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 862 Karma: 2741 Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage 3 Apparemment ils ont aussi chié dans le lavabo (à 0'49) dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2416 Karma: 5596 En ligne ! Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage 3

et qd t'as autant de produits , c'est plus du maquillage , c'est du ravalement !!!

elle devrait remercier ses bambins !

Elle n'a pas des ongles mais des griffes !!!et qd t'as autant de produits , c'est plus du maquillage , c'est du ravalement !!!elle devrait remercier ses bambins ! logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 920 Karma: 874 Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage 0





Oui ca va , je sais très bien que ce sont des poils pubiens alignés en faux-cils



Edit: @zoneh , ces enfants de l'horreur Pourquoi y a des oursins dans sa salle de bainEdit: @, ces enfants de l'horreur chopsuey Je masterise ! Inscrit le: 2/5/2013 Envois: 3893 Karma: 3568 Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage 0 Les enfants ont fait ça pour son bien, les faux ongles, les faux cils, les 20 mm d'épaisseur de peinture tartiné sur le visage.. ils ont compris qu'il fallait mieux tout détruire Rythmncs Je viens d'arriver Inscrit le: 10/1/2019 Envois: 22 Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage 0 Quand tu as besoin d'autant de maquillage, c'est qu'il y a vraiment un problème d'amour propre. C'est comme ceux (ça reste mon avis) qui préfèrent mettre du parfum plutôt que de prendre une douche. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2798 Karma: 8881 Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage 0





PS5 Prank Ça ressemble plus à une vengeance personnelle. Fallait pas leur offrir la boite vide de la PS5 pour noël. bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1116 Karma: 481 Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage 0 Bon en tout cas: grosse éclate dans la salle de bain! Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 645 Karma: 1163 Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage 0 Ce n'est plus de l'amusement, c'est du vandalisme Kokosticot Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2020 Envois: 31 Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage Re: Quand tes enfants ont joué avec le maquillage 0 J'aimerais bien la vidéo de l'engueulade des gosses.