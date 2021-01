Vidéo : Quand ton chat est accro au « crack » Posté par Skwatek

Un chat refuse de lâcher son bocal d'herbe à chat. Miam miam miam !!!







Vidéo (39s) : Chat accro au « crack »





Auteur Conversation Tatchay Je viens d'arriver Inscrit le: 5/11/2017 Envois: 19 Karma: 87 Re: Quand ton chat est accro au « crack » 0 Bah chat alors ! Mitri J'aime glander ici Inscrit le: 14/12/2006 Envois: 9081 Karma: 251 Re: Quand ton chat est accro au « crack » 0 Fake, il a encore toutes ses dents, c'est pas un vrai accro au crack. On nous ment CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14895 Karma: 19194 Re: Quand ton chat est accro au « crack » 0 Contre les drogues, chacun peut agir. Drogues Info Service au 0 800 23 13 13.

Je viens d'appeler en parlant de mon chat accro à l'herbe à chat, mais on m'a raccroché au nez



WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2799 Karma: 8887 Re: Quand ton chat est accro au « crack » 0 C'est incroyable l'effet que ca leur fait, alors que perso l'herbe de Provence c'est pas mon truc. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 434 Karma: 1527 En ligne ! Re: Quand ton chat est accro au « crack » 0 Ca change par rapport au chat tout mignon de lundi qui aime le piano et les câlins ! Ou alors, c'est le même sauf que son maitre l'a mouillé ou lui a donné à manger après minuit... Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 431 Karma: 686 En ligne ! Re: Quand ton chat est accro au « crack » 0

faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 166 Karma: 359 Re: Quand ton chat est accro au « crack » 0

Chat qu'un fait chat qu'il veut ! Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2503 Karma: 1209 En ligne ! Re: Quand ton chat est accro au « crack » 0 @Tatchay Arrêtez avec cette blague nulle... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1915 Karma: 3599 En ligne ! Re: Quand ton chat est accro au « crack » 0



Vas savoir George... Est ce qu'ils l'ont pas nourris pendant plusieurs jours et du coup la vidéo n'est pas drôle ou est ce bien un chat gourmand ?