Vidéo : Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) Posté par Skwatek

Une moto roule sans pilote sur une autoroute en Italie.





Vidéo (2mn45s) : Moto sans pilote sur une autoroute





C'est clairement la faute de personne.

KingRarium Dalmatiens Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 101 Karma: 881 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 8 C'est clairement la faute de personne. Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 629 Karma: 725 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 0 On pense toujours à tord que c'est la faute du motard mais avec cette vidéo, ca prouve bien que c'est la faute à la moto ! ak-137 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/7/2016 Envois: 1 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 0 Même elle en voyant le prix du péage a pas voulu y aller.. Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1879 Karma: 3042 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 3 Le titre aurait dû être "L'homme Invisible, encore bourrė, se vautre". D'ailleurs, vous avez vu, il ne portait pas de casque ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4387 Karma: 6735 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 1 Vu comment elle tangue, elle a mas bu que de l eau...j imagines l etat du pilote.. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2419 Karma: 5603 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 0 pas encore au point les motos autonomes ... Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 647 Karma: 1170 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 3 Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 31505 Karma: 9699 En ligne ! Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 2

D'ailleurs, vous avez vu, il ne portait pas de casque ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4387 Karma: 6735 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 1 Vu comment elle tangue, elle a mas bu que de l eau...j imagines l etat du pilote.. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2419 Karma: 5603 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 0 pas encore au point les motos autonomes ... Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 647 Karma: 1170 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 3 Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 31505 Karma: 9699 En ligne ! Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 2

@Djizeusse





thazhok Je masterise ! Inscrit le: 14/4/2015 Envois: 3254 Karma: 2353 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 0 @Wiliwilliam je te la pique celle-là ... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 864 Karma: 2762 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 0

Casper était visiblement bourré... Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2242 Karma: 2688 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 0 Un cheval qui court seul sur une route, bon...il a pu s'échapper.

Mais une moto...



Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3793 Karma: 15593 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 0 KingRarium Citation : C'est clairement la faute de personne.



Bah non, c'est clairement la faute de l'absence de motard.



Bah non, c'est clairement la faute de l'absence de motard. En tout cas tout allait bien, mais quand y a le péage qui approche et qu'il faut passer à la caisse, rien ne va plus ! digital3d Je viens d'arriver Inscrit le: 15/8/2016 Envois: 43 Re: Une moto sans pilote sur une autoroute (Italie) 0

Mé qué ! C'est la nouvelle moto italiane Tesla-linooooo !