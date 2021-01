Vidéo : Bloqué sur un parking, un automobiliste emploie les grands moyens (Chine) Posté par Koreus

En Chine, un automobiliste ne peut pas sortir de sa place de parking à cause d'une voiture stationnée devant son véhicule. Il va alors employer les grands moyens !



Vidéo (55s) : Automobiliste bloqué sur un parking





Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 187 Karma: 250 Re: Bloqué sur un parking, un automobiliste emploie les g... Re: Bloqué sur un parking, un automobiliste emploie les g... 2 Le côté négatif dans tout ça, c'est que celui qui était bloqué devra payer pour les dégâts sur sa propre voiture... LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3912 Karma: 10145 Re: Bloqué sur un parking, un automobiliste emploie les g... Re: Bloqué sur un parking, un automobiliste emploie les g... 1 Mais est-on sûr que c'est bien SA place? poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2600 Karma: 589 En ligne ! Re: Bloqué sur un parking, un automobiliste emploie les g... Re: Bloqué sur un parking, un automobiliste emploie les g... 0



Je ferai bien un jeu de mot mais j'ai peur que le gouvernement Chinois ne me fasse disparaitre si je m'y risque. Faut croire qu'il était pressé.Je ferai bien un jeu de mot mais j'ai peur que le gouvernement Chinois ne me fasse disparaitre si je m'y risque. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3794 Karma: 15600 Re: Bloqué sur un parking, un automobiliste emploie les g... Re: Bloqué sur un parking, un automobiliste emploie les g... 0 Vu la manoeuvre qu'il a dû faire après, il aurait pu défoncer la voiture blanche qu'il avait derrière... Hearalgar Je m'installe Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 175 Karma: 208 Re: Bloqué sur un parking, un automobiliste emploie les g... Re: Bloqué sur un parking, un automobiliste emploie les g... 1 @Barbatos Non, je pense que cet homme est raciste Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4039 Karma: 4496 En ligne ! Re: Bloqué sur un parking, un automobiliste emploie les g... Re: Bloqué sur un parking, un automobiliste emploie les g... 0 C'est surement un Cantonais pressé!