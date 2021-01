Vidéo : Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne Posté par Koreus

Il filme le paysage au sommet d'une montagne pour montrer à quel point la nature est belle



Vidéo (19s) : La nature est belle





Sur le même sujet :

Vidéo : Un Boeing 777 est frappé par la foudre Vidéo : Un arbre foudroyé Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation touille70 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2007 Envois: 25 Karma: 69 Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne 1 Put***... je ne savais pas que mon plafond était aussi bas....

J'ai sauté tellement haut que je me suis cogné. thibaultlegrec Je m'installe Inscrit le: 3/10/2010 Envois: 317 Karma: 132 Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne 0

Remboursez ! ( notre invitation ) Suis-je le seul a m'être attendu a une quelconque grivoiserie comme chute ?Remboursez ! ( pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 272 Karma: 348 En ligne ! Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne 0 Un joli paysage ? Non, un vrai coup de foudre:p Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1196 Karma: 823 Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne 1



P... de B... de M... mes oreilles! chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 698 Karma: 860 Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne 0 Je l'ai vu gros comme une montagne ! mais j'ai quand même fait un arret cardique Mister_Claymore J'aime glander ici Inscrit le: 7/4/2015 Envois: 6147 Karma: 579 Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne 0 J'étais choqué de voir ca poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2599 Karma: 589 En ligne ! Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne 2 Même pour faire un panorama il utilise la vidéo verticale..., Dieu l'a puni ! 21210 Je masterise ! Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 4542 Karma: 2543 Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne 1 Vous navigateur est trop vieux sylvain_rivier Je m'installe Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 475 Karma: 1106 Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne Re: Il filme un joli paysage au sommet d'une montagne 0

Je suis impressionné à quel point l'éclair semble droit !



Fun fact : la foudre est vraisemblablement tombée un peu plus loin et a couru le long de la ligne électrique : regarder les boules de feu plus loin.Je suis impressionné à quel point l'éclair semble droit ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.