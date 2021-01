Vidéo : Un buffle marche sous l'eau dans une rivière Posté par Avaruus

Un buffle marche sous l'eau dans une rivière. Première fois que je vois ça. Je ne savais pas qu'ils pouvaient faire de l'apnée.



Vidéo (14s) : Un buffle marche sous l'eau





Auteur Conversation Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 650 Karma: 1138 Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière 0 Preuve supplémentaire, s'il en était besoin, qu'un hippo, c'est juste une grosse vache:p Jujube51 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 29 Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière 0 Buffalo? Armeater Je m'installe Inscrit le: 21/7/2014 Envois: 275 Karma: 480 Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière 0 C'est pas pour rien que leur petit nom c'est buffle d'eau kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1921 Karma: 3601 En ligne ! Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière 1 Ils sont Water "Ploof"... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 445 Karma: 1561 Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière 0 C'est un Kraken d'eau douce Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4391 Karma: 6744 Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière 0 Pour un "bubalu bubalis", il fait peu de bulles je trouve. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5430 Karma: 5117 Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière 0

Encore un buffle cinéphile. Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1198 Karma: 828 Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière 0 @Jinroh



Pour en avoir vu un en Chine larguer une immense caisse sous l'eau qui dépotait à la surface, je peux te garantir qu'il fait bien des bulles! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1300 Karma: 3282 Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière 0 Donc il est plus dense que l'eau ??? Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 649 Karma: 1172 Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière 0 @Jujube51 Exact, un buffle à l'eau Bill dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2420 Karma: 5603 En ligne ! Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière 0 as tu déjà nagé sous l'eau ou même marché au fond de la piscine ? WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2801 Karma: 8895 En ligne ! Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière Re: Un buffle marche sous l'eau dans une rivière 0



Edit : «Les vaches et les chevaux ont la particularité de risquer de se "noyer" par l'anus. Leurs sphincters sont peu efficaces et si le cheval ou la vache n'a pas le temps de se préparer à une chute dans l'eau en contractant ledit sphincter, l'orifice laisse entrer l'eau, alourdissant l'animal qui coule et se noie. »

Source



Y avait pas une légende qui disait que les bovins pouvaient se noyer pas l'anus ?Edit : «Les vaches et les chevaux ont la particularité de risquer de se "noyer" par l'anus. Leurs sphincters sont peu efficaces et si le cheval ou la vache n'a pas le temps de se préparer à une chute dans l'eau en contractant ledit sphincter, l'orifice laisse entrer l'eau, alourdissant l'animal qui coule et se noie. » Source Bon bah du coup c'est juste qu'il faut qu'ils soient préparés mentalement avant d'être immergés.