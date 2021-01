Vidéo : Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Posté par Skwatek

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Une chasseuse est attaquée par un sanglier près d'Erula, en Sardaigne (1:40).





Vidéo (3mn1s) : Chasseuse vs Sanglier





Vidéo : Des sangliers traversent une 2x2 voies (Marne) Vidéo : Chargé par un sanglier Image : Un chasseur et un sanglier font une trêve Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier

ouioui, a ce qui parait il lui a même tiré dessus avec son fusil corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1302 Karma: 3290 En ligne ! Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 8 Une vidéo qui a créé une vive polémique

N'importe quelle vidéo de chasse créé une polémique (sauf si la chasse est d'eau). Citation :N'importe quelle vidéo de chasse créé une polémique (sauf si la chasse est d'eau).

24 commentaires Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3795 Karma: 15616 En ligne ! Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 2 Et sinon toi t'as fait quoi ce week-end? Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 377 Karma: 313 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 11 une chasseuse a été attaquée par un sanglier

ouioui, a ce qui parait il lui a même tiré dessus avec son fusil

ouioui, a ce qui parait il lui a même tiré dessus avec son fusil THSSS Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2018 Envois: 70 En ligne ! Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 0 En plus, il est strictement interdit de chasser lorsqu'il neige ! kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 884 Karma: 888 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 0 @THSSS Pas la chasse au sanglier ! (en tout cas dans les Pyrennées) Xhyrkhaen Je viens d'arriver Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 44 Karma: 73 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 5 Difficile d'avoir une quelconque sympathie pour ces gens : elle se serait faite embrochée , on aurait presque été content corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1302 Karma: 3290 En ligne ! Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 8 Une vidéo qui a créé une vive polémique

N'importe quelle vidéo de chasse créé une polémique (sauf si la chasse est d'eau). Citation :N'importe quelle vidéo de chasse créé une polémique (sauf si la chasse est d'eau). avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1868 Karma: 1153 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 0 "Une vidéo qui a créé une vive polémique entre la Région Sardaigne et des associations de protection des animaux. "

Et sur KOREUS (oui j'anticipe la corrida,les vegans l'eternel débat sans fin)





A vivre ça doit faire bizarre parce que tu sais que t'es mal barré au corps à corps face a un sanglier, heureusement pour elle ça ne semble pas être un mâle adulte. Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2644 Karma: 4517 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 2 Elle vise comme une gonzesse.



(allez insultez moi) avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1868 Karma: 1153 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 2 Karalol

t'es qu'une gonzesse! t'es qu'une gonzesse! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1302 Karma: 3290 En ligne ! Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 0 Une chasseuse est attaquée par un sanglier

Qui a commencé ? Citation :Qui a commencé ? Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2644 Karma: 4517 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 0

@avalon471

@Karalol

t'es qu'une gonzesse! =)



Citation : KingRarium Je m'installe Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 102 Karma: 900 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 6 Aussi précise qu'un Stormtrooper mongo1994 Je m'installe Inscrit le: 28/12/2014 Envois: 496 Karma: 250 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 0

@Xhyrkhaen

Difficile d'avoir une quelconque sympathie pour ces gens : elle se serait faite embrochée , on aurait presque été content



Ouai t'as raison, vive les sangliers, à mort les chasseurs qui protègent les champs des agriculteurs !

Ils ont qu'a pas planter de champs aussi ces cons.... Citation :Ouai t'as raison, vive les sangliers, à mort les chasseurs qui protègent les champs des agriculteurs !Ils ont qu'a pas planter de champs aussi ces cons.... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2422 Karma: 5607 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 2 Vous navigateur est trop vieux Lolomoune Je viens d'arriver Inscrit le: 25/3/2014 Envois: 6 En ligne ! Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 0 Si elle tirait pas comme une saucisse, elle ne se serait pas fait attaquer !

Assassin ! impcarlitos Je viens d'arriver Inscrit le: 28/6/2010 Envois: 47 Karma: 74 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 2 Légitime défense évidente... Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1016 Karma: 332 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 1 Bah il se défends, il a bien raison. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1923 Karma: 3604 En ligne ! Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 0

@mongo1994

Ouai t'as raison, vive les sangliers, à mort les chasseurs qui protègent les champs des agriculteurs !





Si seulement ils pouvaient protéger leurs gosses ! Citation :Si seulement ils pouvaient protéger leurs gosses ! logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 921 Karma: 875 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 0 Faut quand même pas oublier que les sangliers tuent des légumes innocents Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 433 Karma: 691 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 0 Je n'y connais rien aux armes, mais je ne suis pas sure qu'on doit utiliser une arme de cette façon.

De plus, cela ne doit pas être terrible pour le canon, il doit être tout tordu maintenant, forcement. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1100 Karma: 1757 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 0

@Xhyrkhaen

Difficile d'avoir une quelconque sympathie pour ces gens : elle se serait faite embrochée , on aurait presque été content



t'inquiète je pense la même pour toi avec ton commentaire ^^. Citation :t'inquiète je pense la même pour toi avec ton commentaire ^^. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4392 Karma: 6748 En ligne ! Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 0 C est d'bonne guerre... Angrycat Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2017 Envois: 29 Karma: 67 Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 0

@logomoca

Faut quand même pas oublier que les sangliers tuent des légumes innocents



Tu parles des retraités qui chassent ? Ils sont pas si innocents que ça x) Citation :Tu parles des retraités qui chassent ? Ils sont pas si innocents que ça x) pit07 Je m'installe Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 448 Karma: 272 En ligne ! Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) Re: Une chasseuse est attaquée par un sanglier (Italie) 0 Ah ben ça... quand c'est au loin, au fusil, sans que ça bouge, ça va.

Mais au corps à corps, quand l'animal décide de se défendre, ça fait moins le malin (la maligne)...



