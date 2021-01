Vidéo : Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée Posté par LeFreund

Un homme découvre qu'il est observé pendant une randonnée à la montagne.



Vidéo (11s) : Un randonneur observé à la montagne





Vidéo : Face-à-face entre un randonneur et un puma Vidéo : Un homme traqué par un puma Vidéo : Une femme croise un chat pendant une promenade Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1868 Karma: 1153 Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée







(sympa la video) Moi aussi un jour je me balladais dans un magasin et je me suis fais attaquer par un pull!(sympa la video) ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 743 Karma: 710 En ligne ! Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée 0 Sans rapport avec le thème de la vid : je sais pas quel est son phone, mais v'là la qualité de l'image. Notamment après le zoom. Top quand même. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1923 Karma: 3605 Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée 2







Au fond à droite ! Cette musique aurait du restée bien coincés en 2020 !Au fond à droite ! GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1100 Karma: 1757 Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée 0 Il a de bons yeux, car moi, sans le zoom de fin, je ne vois rien. nassif1 Je viens d'arriver Inscrit le: 28/2/2013 Envois: 21 Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée 0 Plot twist : un puma découvre qu'il est observé pendant une randonnée à la montagne ! Olyer Je viens d'arriver Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 75 Karma: 118 En ligne ! Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée 1



Au début je pensais que c'était Woody Harrelson Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1973 Karma: 2032 En ligne ! Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée 0

Friedrich Niche et très bien Niché. “Si tu plonges longtemps ton regard dans les arbres, le puma te regarde aussi.”Friedrich Niche et très bien Niché. Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 441 Karma: 2835 En ligne ! Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée 0

@Olyer

Au début je pensais que c'était Woody Harrelson





C'est vrai qu'il y a une ressemblance.... jusqu'à ce que Matt Galland montre ici ses talents d'acteur en jouant la surprise / la peur / je sais pas bien Citation :C'est vrai qu'il y a une ressemblance.... jusqu'à ce que Matt Galland montre ici ses talents d'acteur en jouant la surprise / la peur / je sais pas bien Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5431 Karma: 5120 En ligne ! Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée Re: Quand tu regardes les arbres pendant une randonnée 0

Mais alors, mon chat est un puma refoulé ?