Jeux : Slices, séparer des perles les unes des autres Posté par jopopmk

Petit jeu au principe très simple : n'avoir qu'une bille par conteneur après un certain nombre de découpe.



Slices





momoaliz Je masterise ! Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 2208 Karma: 1469 Re: Slices, séparer des perles les unes des autres

Même si la plupart des vieux jeux ne marchent plus... RIP Flash

Youpi un nouveau jeu sur Koreus!!!Même si la plupart des vieux jeux ne marchent plus... RIP Flash LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3915 Karma: 10158 Re: Slices, séparer des perles les unes des autres Re: Slices, séparer des perles les unes des autres 0 J'ai arrêté au level 7... ça devient trop compliqué pour mon petit cerveau Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 650 Karma: 1138 Re: Slices, séparer des perles les unes des autres Re: Slices, séparer des perles les unes des autres 0 Impression de couper des légumes ...

Par contre, difficulté inexistante sur les premiers niveaux, j'en suis au niveau 20, toujours pas eu besoin de chercher.

En plus, les niveaux de 8 à 18 sont tous les mêmes. (ok, il y en a juste un plus original que les autres qui a 3 formes au lieu de 2) kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1921 Karma: 3601 Re: Slices, séparer des perles les unes des autres Re: Slices, séparer des perles les unes des autres 0

Impression de couper des légumes ...

Par contre, difficulté inexistante sur les premiers niveaux, j'en suis au niveau 20, toujours pas eu besoin de chercher.

En plus, les niveaux de 8 à 18 sont tous les mêmes. (ok, il y en a juste un plus original que les autres qui a 3 formes au lieu de 2)





Rendu au niveaux 20 cela devient plus complexe, et donc plus sympa.



D'ailleurs le 21 me casse les roupettes !