Vidéo : Régis utilise la technique de la vis pour ouvrir une bouteille de vin

Un homme utilise la technique de la vis dans le bouchon pour ouvrir une bouteille de vin...







Vidéo (31s) : Régis ouvre une bouteille de vin avec une vis





corent2 Je suis accro
Re: Régis utilise la technique de la vis pour ouvrir une ...
Sans la musique, ça aurait été mieux.

impcarlitos Je viens d'arriver
Re: Régis utilise la technique de la vis pour ouvrir une ...
chienne de vie

Bricci Je m'installe
Re: Régis utilise la technique de la vis pour ouvrir une ...
Pas de gâchis, il faut lécher, c'est la seule solution !

_hans Je m'installe
Re: Régis utilise la technique de la vis pour ouvrir une ...
Un petit âme sensible svp.

WeWereOnABreak Je masterise !
Re: Régis utilise la technique de la vis pour ouvrir une ...
J'ai déjà écris un post anti tiktok sur une vidéo récente je vais donc m'abstenir et parler uniquement de la vidéo ... ah lala c'est ballo.

Jinroh Je masterise !
Re: Régis utilise la technique de la vis pour ouvrir une ...
Le pire avec le vin c est que : autant dans un verre, on parle d odeur delicate, autant quand tu renverses, t as un genre d odeur de vin type "vinasse poivrot n°5"

Nebinaf Je suis accro
Re: Régis utilise la technique de la vis pour ouvrir une ...
J'ai pas lu le spoil.

Après le magnifique POP du bouchon, je me suis dit:

"Mais qu'est-ce qui peut encore mal tourner à ce stade"

kpouer Je suis accro
Re: Régis utilise la technique de la vis pour ouvrir une ...

@corent2

Sans la musique, ça aurait été mieux.



MythicMan Je viens d'arriver
Re: Régis utilise la technique de la vis pour ouvrir une ...
Bouteille de Stave & Steel vieilli en fut de bourbon.



C'est marrant, je pensais plutôt qu'on faisait l'inverse, vieillir les spiritueux en fut de vin.

-MaDJiK- Je masterise !
Re: Régis utilise la technique de la vis pour ouvrir une ...
S'il avait fait ça dès le début, ça aurait évité de s'embêter à l'ouvrir par le haut avec une vis.

Gudevski J'aime glander ici
Re: Régis utilise la technique de la vis pour ouvrir une ...
D'abord, on n'ouvre pas une bouteille de vin en chaussettes et SURTOUT : on ne tape pas le cul de la dite bouteille contre le bord du plan de travail.

Rythmncs Je viens d'arriver
Re: Régis utilise la technique de la vis pour ouvrir une ...
ça fait toujours mal quand on tape le coin de la table