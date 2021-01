Vidéo : Une femme fait une déclaration Posté par Koreus

Une femme fait une déclaration en écrivant sur son cou.



Vidéo (11s) : La déclaration d'une femme





Auteur Conversation tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2346 Karma: 3023 Re: Une femme fait une déclaration Re: Une femme fait une déclaration 2 je suis triste je pensais que ça allait faire une bite Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5438 Karma: 5123 Re: Une femme fait une déclaration Re: Une femme fait une déclaration 0

Meuh non !

Lindien Je m'installe Inscrit le: 16/3/2016 Envois: 335 Karma: 443 Re: Une femme fait une déclaration Re: Une femme fait une déclaration 0 Jinroh j'ai pas cru voir ta déclaration?



@Gudevski

Je ne pourrai jamais m'y faire : un anneau dans le nez ?

Meuh non !





Citation :Mais elle s'en fout de ton avis enfaite. Donc tu peux te le garder.