Vidéo : Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'est possible ! Posté par MadCow_france

Un homme fait du ski à la station du Lioran, dans le Cantal, sans remontées mécaniques.



Vidéo (2mn28s) : Ski au Lioran sans remontées mécaniques





Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1880 Karma: 3045 Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... 0 Il faut un autre moteur pour rechercher le premier, alors !!

Mais ça Plagne pour lui (dans le Cantal). Carbo Je m'installe Inscrit le: 14/7/2014 Envois: 137 Karma: 420 Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... 2 Tu fais chier des centaines de vacanciers avec ton bruit de pétrolette full barouf, mais il faut avouer que c'est pratique.

avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1869 Karma: 1161 Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... 0 Y a que moi qui trouve ça limite coté sécurité les pales sans protection ?

Sinon faut avouer que ça envoi ! larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 725 Karma: 1218 Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... 0

Sinon faut avouer que ça envoi ! larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 725 Karma: 1218 Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... 0

Nous on clouera les skis en "X" en décoration au mieux Lol trop-drôles les fils à-papa propriétaire de domaines skiablesNous on clouera les skis en "X" en décoration au mieux PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 534 Karma: 505 Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... 0 Le mec, il va plus vite en montant avec un paramoteur qu'en descendant en glissant classiquement. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1153 Karma: 1885 En ligne ! Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... 0 Vive le Super Lioran ! Toute mon enfance.. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1646 Karma: 1026 Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... 0 @Carbo T'inquiètes pas, ils l'entendrons que quelques secondes seulement. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3136 Karma: 1329 Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... Re: Le ski au Lioran, sans remontées mécaniques, c'e... 0 Bah du coup pourquoi cherche t-il à descendre les pistes, puisqu'il les remonte comme s'il les descendait ?

Ah oui faut bien qu'il redescende donc !



Ah oui faut bien qu'il redescende donc !