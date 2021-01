Vidéo : L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ce qu'on ne connaît pas Posté par demos

Le philosophe et physicien Étienne Klein nous explique l'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ce qu'on ne connaît pas.



Vidéo (3mn52s) : L'ultracrépidarianisme





Auteur Conversation kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1930 Karma: 3632 Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 3 roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1107 Karma: 3148 Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 0 Si la réflexion du monsieur vous intéresse, il a écrit un petit tract nommé "le gout du vrai" ou il en parle plus en profondeur. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 653 Karma: 1150 Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 0 Elle est amusante, cette notion.

Elle est présentée comme un petit effet rare, une "tare" de quelques individus.



Heu, on est dans le 21ieme siècle, dans une société ultra technologique, certain de connaissent que leur petit domaine d'expertise, et l'énorme majorité n'a simplement aucun domaine d'expertise.



Par exemple, les cohortes de petits jeunes qui sortent d'école de commerce :

ils ne savent strictement rien, mais ils ont bien appris à en parler, et à gérer tout ces trucs qu'ils ne maîtrisent pas. (j'appelle ca "faire des claquettes", mais eux, ils appellent ca "parler")

Ce n'est pas un petit effet quelconque, c'est pratiquement l'un des fondement de l'éducation pour toute une partie de la société (et par imitation, qui se propage donc à tous)



Et comme tous ces éléments technologiques sont tous beaucoup trop compliqués à présent pour être compris dans un délais raisonnable, toute possibilité de vouloir prendre le temps de se renseigner sérieusement n'est plus rentable.



Donc, oui, les gens, même les gens éduqués, disent et font n'importe quoi.



L'idée, c'est de créer néanmoins une sorte d'intelligence collective, où les experts réussissent à déséquilibrer la balance de merde du bon coté, et donc orienter le collectif dans son ensemble dans plus ou moins la bonne direction, même si individuellement, la plupart n'ont aucune idée de la raison pour laquelle c'est la bonne direction. Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 127 Karma: 131 Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 0 Je ne suis pas philosophe mais je trouve qu'il enfonce un peu des portes ouvertes. On avait remarqué avant sa vidéo que tout le monde avait un avis sur la pandémie. Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1259 Karma: 2662 Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 0



Ou "le jour ou il n'y aura plus d'experts dans aucun sujet" ^^



*edit* @Linusme magnifique emploi de la locution "je ne suis pas philosophe mais" qui colle parfaitement à la vidéo, bien vu Le meilleur documentaire là dessus ça reste quand même le film Idiocracy (2007)Ou "le jour ou il n'y aura plus d'experts dans aucun sujet" ^^*edit* @magnifique emploi de la locution "je ne suis pas philosophe mais" qui colle parfaitement à la vidéo, bien vu WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2804 Karma: 8904 Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 0 Je ne suis pas ultracrépidarianisme mais je pense que parler pour rien dire est encore bien pire. gloum Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 201 Karma: 561 Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 0

très lié à cette vidéo de konbini (d'ailleurs cet homme en parle rapidement de Dunning et Krugger)



https://www.facebook.com/watch/?v=759839071465446 ce genre de vidéo que j'ai envie de coller sur tous "les murs" facebooktrès lié à cette vidéo de konbini (d'ailleurs cet homme en parle rapidement de Dunning et Krugger) Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 157 Karma: 587 Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 0 Je ne suis pas un héros, mais faut pas me collent à la peau. Mr-Madness Je m'installe Inscrit le: 15/10/2015 Envois: 453 Karma: 403 Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 0 Perso je supporte plus les gens qui ne pigent rien a ce qui se passe au US mais qui te disent " ouais encore un journaliste antitrump " blablabla...



C'est quoi ce délire ?



Tu parles pas Anglais, tu connais pas le fonctionnement politique Ricain, tu n'a jamais regardé Fox, CNN, CNBC, tu sais pas qui est Mike Pence, l'alt right, les antifa, blm, la NRA sont des concepts flous.



Et ta quand même un avis ?

Mais.. TA GUEULE !

Va jouer a Nintendogs, fait autre chose.



C'est déjà insupportable de se foutre sur la gueule en permanence avec des Anglophones initiés, mais Jean Saisrien qui a presque érigé le fait d'être inculte comme une vertu...



Je craque.



J'vais prendre ma bassine de Xanax, des bisous. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2424 Karma: 5628 Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 0 les réseaux sociaux en sont envahis !!! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6382 Karma: 2657 En ligne ! Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 2 Je ne suis pas un philosophe mais je pense qu'il a raison et ça me rassure. kakthus Je viens d'arriver Inscrit le: 11/1/2015 Envois: 3 Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 0 L'ignorant ignore qu'il ignore MythicMan Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2020 Envois: 71 Karma: 53 Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 0 @kakthus

Ignorance is bliss

[i]Cypher[/I]



nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1154 Karma: 1887 En ligne ! Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 1 Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 284 Karma: 171 Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... Re: L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ... 0 Le savoir, c'est comme la confiture, quand on en a pas beaucoup, on l'étale au maximum !