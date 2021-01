Vidéo : Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) Posté par Skwatek

Un policier fait un joli soleil à vélo en poursuivant un cycliste dans les rues de Gosport, en Angleterre.





Vidéo (30s) : Chute d'un policier à vélo





Vidéo : Ne pas oublier sa ceinture de sécurité Vidéo : Un policier pointe son arme sur un collègue Vidéo : Un gendarme se casse la gueule Source : Forum

Bordel il est vaaaaachement grand leur magasin ! "dans les rues de Gosport"Bordel il est vaaaaachement grand leur magasin ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3801 Karma: 15637 Re: Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) Re: Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) 1 J'ai pas trop compris comment il a fait là. Sa roue avant se bloque d'un coup en plein virage, or je doute qu'il soit assez con pour foutre un gros coup de frein avant, si ? Il me semble voir un petit truc par terre mais j'arrive pas à voir ce que c'est.



En tout cas, c'est à croire qu'il n'y a que 4 ou 5 architectes en Angleterre, parce qu'en voyant les miniatures j'ai l'impression que c'est des endroits que je connais, et en fait non, mais tout se ressemble... sdekaar Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 328 Karma: 242 Re: Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) Re: Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) 0 j'ai déjà vu la même chose en trottinette mais vu le diamètre des roue c'est explicable. ici c'est difficilement explicable l'obstacle était tellement petit vis a vis de la cascade du policier ^^; Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 452 Karma: 1599 Re: Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) Re: Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) 2 Enfin un peu de soleil dans cette grisaille permanente anglaise ! -LeZ- Je masterise ! Inscrit le: 6/8/2007 Envois: 3817 Karma: 1634 Re: Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) Re: Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) 0 1 2 3 SOLEIL ! gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 288 Karma: 308 Re: Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) Re: Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) 0 Curieux de faire un soleil comme ça ? Pour faire ce genre de truc il faut que quelque chose se coince dans la roue avant (cailloux par exemple).



En tout cas je suis toujours impressionné de voir des policiers en vélos, par chez moi, les policiers ont déjà du mal à marcher à cause de leur forme physique ! Avaruus Help Desk Inscrit le: 10/2/2018 Envois: 8505 Karma: 7626 Re: Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) Re: Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) 0 On voit bien que la roue est voilée, quand il relève son vélo à 0:12. Est-ce que ça ne pourrait pas être la cause de sa chute ? La roue, qui avait une faiblesse ou un défaut, se serait voilée à cause de la contrainte particulière exercée dans le virage ?



Simple hypothèse, mais je sais que ça peut arriver. lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1581 Karma: 3061 Re: Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) Re: Un policier fait une jolie chute à vélo (Angleterre) 0 @Avaruus On voit qu'il donne un léger coup de frein arrière pour déraper un chouilla et corriger sa trajectoire après avoir dépassé la voiture rouge mais juste après sa roue avant se bloque, je pense qu'il c'est donc emmêlé les pinceaux avec les freins (les freins à disques c'est sensible et bloquent pour un rien). La roue voilée est plus due à la chute à mon avis.



Un facepalm de qualitay