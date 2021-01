Vidéo : Le musée de cire brésilien Posté par Koreus

Au Brésil, Arlindo Armacollo a créé un musée de cire, où il expose des personnages célèbres. Je vous invite à essayer de reconnaitre les célébrités.



Vidéo (50s) : Le Grévin brésilien





Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 860 Karma: 1730 Re: Le musée de cire brésilien Re: Le musée de cire brésilien 0 c'est malaisant..... nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1155 Karma: 1890 Re: Le musée de cire brésilien Re: Le musée de cire brésilien 3 kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1933 Karma: 3637 En ligne ! Re: Le musée de cire brésilien Re: Le musée de cire brésilien 3





Martin Luther King aussi ! Si j'ai bien tout compris... Comment il prend cher Zizou !Martin Luther King aussi ! Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 944 Karma: 1325 Re: Le musée de cire brésilien Re: Le musée de cire brésilien 0 On est presque au niveau des empreintes de mains en pâte à sel qu'on fabriquait à la MJC.



Presque mais pas encore non plus. Nath33 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 55 Karma: 280 En ligne ! Re: Le musée de cire brésilien Re: Le musée de cire brésilien 0



On a retrouvé l'auteur On a retrouvé l'auteur WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2809 Karma: 8906 Re: Le musée de cire brésilien Re: Le musée de cire brésilien 0



Mais quel amatour ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3802 Karma: 15637 Re: Le musée de cire brésilien Re: Le musée de cire brésilien 0 Dans les musée genre Grévin ou Tussaud, ils font les modèles en cire à partir de moules des personnes. Du moins pour ceux qui sont vivantes.



Là, on dirait que tout est fait "à main levée", sans les modèles originaux. Dans ce cas c'est pas si dégueu que ça.

