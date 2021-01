Vidéo : Un hamster doit résoudre des énigmes pour obtenir sa récompense Posté par Koreus

Dans un labyrinthe qui ressemble à un niveau du jeu Portal, un hamster doit faire travailler ses méninges pour obtenir sa récompense.



Vidéo (3mn19s) : Hamster vs Labyrinthe Portal





Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 456 Karma: 1607 Re: Un hamster doit résoudre des énigmes pour obtenir sa ... 0 Alors qu'il aurait suffit de ronger le carton jusqu'au gâteau ! Hugo-Drax Je m'installe Inscrit le: 26/5/2016 Envois: 229 Karma: 1224 Re: Un hamster doit résoudre des énigmes pour obtenir sa ... 0 Force est de reconnaître que c'est turbo mignon:o pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 275 Karma: 353 Re: Un hamster doit résoudre des énigmes pour obtenir sa ... 0 The cake is a lie !!! Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 31545 Karma: 9755 En ligne ! Re: Un hamster doit résoudre des énigmes pour obtenir sa ... 0 - Mais dis-moi Jamy, comment faire pour sortir de ce labyrinthe?

- C'est pourtant simple Fred! Prenons un hamster, et voyons ce qu'il se passe!



Super bien réalisées ces petites machines pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6613 Karma: 1973 Re: Un hamster doit résoudre des énigmes pour obtenir sa ... 0 J'adore Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 659 Karma: 1161 En ligne ! Re: Un hamster doit résoudre des énigmes pour obtenir sa ... 0 Chouette réalisation !
J'adore tous les petits éléments de décor.

