Vidéo : Une course illégale de chevaux sur une route ouverte à la circulation (Angleterre) Posté par Framby

Une course illégale de chevaux sur une route ouverte à la circulation en Royaume-Uni. Quelqu'un a-t-il compris ce que faisaient les voitures qui jouent aux auto-tamponneuses derrière ?



Vidéo (45s) : Course illégale de chevaux sur une route





Vidéo : Une course illégale de chevaux sur une route ouverte ...

Oui oui, ça s'appelle du WTF stock-car Steeple-chase in your face Mother fucker ! Pas très répandu, mais tellement funky !

Une course illégale de chevaux sur une route ouverte ...

[...] Quelqu'un a-t-il compris ce que faisaient les voitures qui jouent aux auto-tamponneuses derrière ?



Bah si c'est une vraie question et ça sans vouloir faire mon captain obvious, les voitures semblent clairement essayer d'empêcher toute autre voiture de doubler, quitte à faire aussi barrage sur l'autre voie. Le bon côté c'est que, pour eux, leurs carroseries ont visiblement moins d'importance que les chevaux

Une course illégale de chevaux sur une route ouverte ...

Quelqu'un a-t-il compris ce que faisaient les voitures qui jouent aux auto-tamponneuses derrière ?



Oui, il est très probable que ce soient des ramasseurs de crottin. En effet, une vieille loi anglaise stipule que lors des courses sauvages qui ont lieu sur les routes bitumées de certaines provinces, les participants sont autorisés les jours de pluie à suivre les chevaux avec leurs véhicules si ceux-ci sont équipés de dung-collectors.



On le voit très bien à 0'22.



Une course illégale de chevaux sur une route ouverte ...

Comment défoncer les membres de tes chevaux en les faisant courir sur du bitume...

Une course illégale de chevaux sur une route ouverte ...

Sûr 100% qu'ils sont accrochés à leurs téléphones en train de filmer.

edit: ou c'est une course qui l'indique un vdd, affaire a suivre x)

Une course illégale de chevaux sur une route ouverte ...

Le cheval perdant sera offerts aux porcs

