Vidéo : Un homme a un problème avec la porte de son frigo Posté par Skwatek

Un homme n'arrive plus à refermer la porte de son réfrigérateur.







Vidéo (13s) : Problème avec la porte d'un frigo





Auteur Conversation maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 116 Karma: 518 Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo 3 C'est le problème quand tu n'as pas de congélateur, ça se sauve. Angrycat Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2017 Envois: 30 Karma: 71 Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo 0 Il est un peu trop grand pour aller dans le congélo celui-là. Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 85 Karma: 150 Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo 1 Veni vidi parti. maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 116 Karma: 518 Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo 1 @Angrycat



Ma femme n'arrête pas de le dire "c'est pas la taille qui compte" Dadabd Je viens d'arriver Inscrit le: 8/8/2008 Envois: 25 Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo 1

https://www.youtube.com/watch?v=vJbK0TtK-00 Ça me rappelle cette vieille pub : roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1110 Karma: 3152 En ligne ! Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo 0 @Dadabd Ca m'a rappelé la même chose:p Nwc-Vincent2 J'aime glander ici Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 5274 Karma: 93 En ligne ! Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo 0 ça me rappelle à quel point ça recycle tout ce qui passe pour le clic en article. lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 811 Karma: 549 Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo 2 L'impression que la blague est réchauffée 200 fois quand même Kalannar Je viens d'arriver Inscrit le: 8/7/2010 Envois: 54 Karma: 62 En ligne ! Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo 0



Bon ben.... j'ai ri J'allais dire "encore une vidéo TikTok. TikTok c'est de la merde...."Bon ben.... j'ai ri shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 138 Karma: 232 En ligne ! Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo 0 @lokaloo



2007 marcetmaud Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2011 Envois: 23 Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo Re: Un homme a un problème avec la porte de son frigo 0 @maxbren C'est le goût...