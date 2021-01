Vidéo : « Deux cauchemars dans mon histoire », Face à l'inceste Posté par LeCromwell

Un enfant a deux cauchemars dans son histoire : l'un vit dans son armoire, tout vêtu de noir; l'autre, aux traits familiers, sort de sa cachette quand vient le soir...



Vidéo (2mn7s) : Deux cauchemars dans mon histoire (Face à l’inceste)





Les demandes de la pétition:

Citation : 1. Tout acte sexuel incestueux commis sur un(e) mineur(e) doit être qualifié de crime incestueux et puni par la loi sans qu'un hypothétique « consentement » de la victime ne soit examiné.

2. Tout acte sexuel non incestueux commis sur un(e) mineur(e) de moins de 15 ans doit être qualifié d'infraction pédocriminelle sans que le critère additionnel de « menace, surprise, contrainte ou violence » soit nécessaire.

3. Les crimes sexuels sur mineur(e)s doivent être imprescriptibles.

DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 652 Karma: 877 Re: « Deux cauchemars dans mon histoire », Face à l'... Re: « Deux cauchemars dans mon histoire », Face à l'... 3 Où quand Finkielkraut lance le #balancetongosse... gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3155 Karma: 2615 Re: « Deux cauchemars dans mon histoire », Face à l'... Re: « Deux cauchemars dans mon histoire », Face à l'... 0



Les demandes de la pétition:



Citation : 1. Tout acte sexuel incestueux commis sur un(e) mineur(e) doit être qualifié de crime incestueux et puni par la loi sans qu’un hypothétique « consentement » de la victime ne soit examiné.



2. Tout acte sexuel non incestueux commis sur un(e) mineur(e) de moins de 15 ans doit être qualifié d’infraction pédocriminelle sans que le critère additionnel de « menace, surprise, contrainte ou violence » soit nécessaire.



3. Les crimes sexuels sur mineur(e)s doivent être imprescriptibles. Ha ouai ... Dur ...Les demandes de la pétition:Citation : DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 652 Karma: 877 Re: « Deux cauchemars dans mon histoire », Face à l'... Re: « Deux cauchemars dans mon histoire », Face à l'... 3 Où quand Finkielkraut lance le #balancetongosse... gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3155 Karma: 2615 Re: « Deux cauchemars dans mon histoire », Face à l'... Re: « Deux cauchemars dans mon histoire », Face à l'... 0



Edit: Ce que dit déjà la loi :

Citation : Tout acte sexuel entre un majeur et un enfant ou adolescent de moins de 15 ans, quelles que soient les circonstances, est défini par le code pénal comme une atteinte sexuelle, punie de cinq à dix ans de prison et de 75 000 euros d’amende (article 227-25 et suivants du code pénal).



Si une relation sexuelle sans pénétration (attouchement, nudité imposée, caresse…) est commise sans le consentement de la personne, les faits sont qualifiés d’agression sexuelle, un délit puni de cinq ans de prison et de 100 000 euros d’amende, voire davantage en cas de circonstance aggravante.



Si l’acte sexuel imposé sans consentement inclut une pénétration (y compris fellation, sodomie, introduction d’objets dans l’orifice anal ou vaginal…), il s’agit d’un viol, crime jugé en cour d’assises et passible de vingt ans de prison si la victime a moins de 15 ans.





(source lemonde 2017)



C'est le dernier paragraphe qui pose problème + le fait qu'on ne distingue si le violeur a une ascendance sur l'enfant.



Edit 2:

Pour les très jeunes enfants, un arrêt de 2005 de la Cour de cassation fait jurisprudence pour considéré tout acte sexuel comme viol - donc non consenti. Elle inclut dans la définition de contrainte ou surprise un âge « suffisamment peu élevé » pour que la victime ne puisse avoir « aucune idée de ce qu’est la sexualité ».



Du coup je ne comprends la cible de cette campagne. .. OK si. ils veulent un renforcement et l'imprescriptibilté. Merci Wiliwilliam il me semble qu'un texte avait déjà été présenté aux députés, mais retoqué car ambugüe et mal foutu.

