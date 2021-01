Vidéo : Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 Posté par LeCromwell

Un tapissier parisien enregistré en 1912 découvre pour la première fois son accent « traînard ».



Vidéo (3mn46s) : L'accent parisien en 1912





Auteur Conversation CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14934 Karma: 19318 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 2 Le choc technologique que ça a dû être à l'époque ce genre d'inventions Vecto971 Je viens d'arriver Inscrit le: 9/6/2020 Envois: 23 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 0 J'en reste sans voix... Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 12925 Karma: 4593 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 2 Normal que ça plante au bout de 47 secondes ? Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 192 Karma: 269 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 1 Belle archive

Bel accent logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 930 Karma: 893 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 1



Citation : Mhff hmfff hmf hmffff hmmff hmf hmfffff hmffff puis la version CovidCitation : nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 630 Karma: 1182 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 3 Quand tu te dis que c'est une conversation d'il y a 109 ans, c'est fou. Wakkai Je suis accro Inscrit le: 8/10/2012 Envois: 807 Karma: 1654 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 0 Ça me fait penser à ces vieux films et ces acteurs/actrices d'un autre temps comme Arletty...





Hôtel du Nord | Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?



Je ne sais pas trop ce qu'on peut comprendre par accent "traînard" mais ça me fait aussi beaucoup penser à Bourvil ! Grobreaker Je m'installe Inscrit le: 21/7/2017 Envois: 408 Karma: 265 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 0 Impressionnant la qualité d'enregistrement pour l'époque, mais je sais pas pourquoi mais quand le dialogue commence j'ai eut une grosse impression de François Pérusse dans ses sketch LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3949 Karma: 10274 En ligne ! Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 0



Citation : The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support. Mmmhhhh, chez moi ça coupe dès qu'il dit qu'il est né boulevard SébastopolCitation : Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 460 Karma: 1618 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 1 J'ai un accent moi ?





Jean Castex: "J'ai un accent, moi ?" MythicMan Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2020 Envois: 72 Karma: 54 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 0 Ahahah, ils avaient déjà de "Bons Bourgeois", peut être même des Bons Bourgeois Bohèmes...



Le BoBoBo... GodIsFake Je viens d'arriver Inscrit le: 22/3/2016 Envois: 35 Karma: 81 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 Re: Un tapissier découvre son accent parisien en 1912 0 En 2021 l'accent dominant est le wesh wesh...