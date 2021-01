Vidéo : Une corde magique pour scanner les gens Posté par -LeZ-

Il existe la baguette de sourcier, maintenant il y a la corde des médecins.







Vidéo (50s) : Corde magique pour scanner les gens





nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 632 Karma: 1209 Re: Une corde magique pour scanner les gens Re: Une corde magique pour scanner les gens 0 Rah ça me saoule je comprends pas la technique Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 522 Karma: 1826 Re: Une corde magique pour scanner les gens Re: Une corde magique pour scanner les gens 0 Je veux la même corde joelim Je viens d'arriver Inscrit le: 23/1/2021 Envois: 6 Re: Une corde magique pour scanner les gens Re: Une corde magique pour scanner les gens 0 c'est comme les serpents articulés en bois, sauf que ça mord pas,

faut tourner d'un quart de tour et ça indique les problèmes de kiki. Asmodee88 Je m'installe Inscrit le: 17/11/2016 Envois: 440 Karma: 365 Re: Une corde magique pour scanner les gens Re: Une corde magique pour scanner les gens 3 @nakag il tourne la "corde", elle se plie dans un sens et pas dans l'autre Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 74005 Karma: 6350 En ligne ! Re: Une corde magique pour scanner les gens Re: Une corde magique pour scanner les gens 0 il faut vite que cette corde reprenne du viagra. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 632 Karma: 1209 Re: Une corde magique pour scanner les gens Re: Une corde magique pour scanner les gens 0 @Asmodee88 Aaaaah merci !! Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 869 Karma: 1105 Re: Une corde magique pour scanner les gens Re: Une corde magique pour scanner les gens 0 Aujourd'hui, ça va être moi la rabat-joie de service, je m'excuse d'avance mais... on le voit venir à des kilomètres, et le résultat en est d'autant moins drôle pour un truc qui ne l'est pas tant que ça à la base. Je dois pas être dans le bon mood avec 3 verres dans le nez, Sebmagic Je masterise ! Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 4239 Karma: 111 En ligne ! Re: Une corde magique pour scanner les gens Re: Une corde magique pour scanner les gens 1



On peut dire qu'il n'est pas sur la corde raide ! Ashyak Je suis accro Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 984 Karma: 519 Re: Une corde magique pour scanner les gens Re: Une corde magique pour scanner les gens 1 Rire communicatif. Marsu_Xp La loi c'est moi Inscrit le: 29/8/2004 Envois: 11730 Karma: 740 En ligne ! Re: Une corde magique pour scanner les gens Re: Une corde magique pour scanner les gens 0 ! Argument imparable de Jean-Michel, Commercial itinérant chez Pfizer, division Viagra