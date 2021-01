Vidéo : Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) Posté par LeCromwell

Au début des années 80, l'écrivain Michel Folco s'est mis à collectionner les photos laissées à l'abandon ou jetées près des photomatons de Paris. Un jour, il a fait une étrange découverte...



Vidéo (2mn40s) : L'inconnu du photomaton (1989)





Auteur Conversation Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5464 Karma: 5182 Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) 4

Très bon film !!!

Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 1010 Karma: 1305 En ligne ! Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) 0 Chelou comme lubie maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 117 Karma: 539 Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) 1 ça m'avait bien plu dans le film jeff2kannes Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 38 Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) 1 S'il n'avait pas eu cette lubie, l'histoire n'aurait pas finie dans Amélie Poulain, je n'aurais pas regardé cette vidéo et du coup pas reçu un petit moment de bonne humeur ...bravo mon gars Incognitto Je m'installe Inscrit le: 26/4/2006 Envois: 405 Karma: 139 Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) 0

Ça ressemble à un sketch Groland mais c'est du vrai !

Tu te trouves vraiment laid sur la photo, donc tu la jettes. Et bim tu passes à la TV avec cette tête! Pargne44 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 2 En ligne ! Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) 1 Ok personne est choqué par le psycho qui fouille les photomatons pour récupérer les photos Vinsenses Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 278 Karma: 206 Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) 0 @Calvinator Toi t'as pas regardé la vidéo... bonbons Je m'installe Inscrit le: 18/3/2015 Envois: 143 Karma: 64 Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) 0

Il est encore plus émouvant à voir si vous avez déjà vu Le fabuleux Destin D'Amélie Poulain.



Je pense que Amélie Poulain est un cas d'école de plagiat. Jean-Pierre Jeunet à surtout flashé sur Lucille et le Photomaton voir court métrage de Sébastien Nuzzo sorti en 1993. Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 1010 Karma: 1305 En ligne ! Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) Re: Sur la piste de l'inconnu du photomaton (1989) 0 Vinsenses bah si le mec qui regarde tout autour d'un photomaton dans l'espoir de trouver une photo et même dans les poubelles... j'ai rien loupé

Psycho



bah si le mec qui regarde tout autour d'un photomaton dans l'espoir de trouver une photo et même dans les poubelles... j'ai rien loupé