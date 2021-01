Vidéo : Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « Bizim Okul » (Turquie) Posté par jopopmk

Une voiture éclabousse une piétonne en roulant dans un nid de poule dans la série turque « Bizim Okul ».



Vidéo (54s) : Une voiture éclabousse une piétonne dans « Bizim Okul »





shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 674 Karma: 1239 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 0 Bizim Okul c'est le bruit quand il roule dans la flaque.

Ça aurait coûté trop cher de juste faire une grande flaque ?



Ça aurait coûté trop cher de juste faire une grande flaque ? Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 762 Karma: 903 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 3 Vous êtes sûr que c'est truqué ?

C'est à s'y méprendre ! kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 169 Karma: 527 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 0

- Ignotchouk makchomou

- chok mak chomou ya ka chi mak cheme



C'est sympa cette langue Citation :C'est sympa cette langue pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 279 Karma: 408 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 0 En plus d'être de très moyens acteurs, je constate aussi que les lois de la physique sont bafouées ... Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 381 Karma: 354 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 0 ya 3 gouttes qui décolle pas plus haut qu'une paires de bottes et elle ce prend un sceau complet en pleine tronche... normal. Adrakas Je m'installe Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 402 Karma: 936 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 1

@Spartak

Vous êtes sûr que c'est truqué ?

C'est à s'y méprendre !



Truqué je sais pas, turqué ça par contre oui Citation :Truqué je sais pas, turqué ça par contre oui Vilkas Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 50 Karma: 81 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 0 Jeu d'acteur / 20

Featuring : un seau de boue Abdulhamid-Han Je viens d'arriver Inscrit le: 15/9/2015 Envois: 63 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 0 x'D Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 766 Karma: 885 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 0 Ça c’est plus un nid d’autruche qu’un nid de poule dehem Je m'installe Inscrit le: 1/2/2009 Envois: 280 Karma: 241 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 0 Qui a tiré la chasse? Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 341 Karma: 906 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 2



Tu travaillerais pas dans la ballistique ? Tu travaillerais pas dans la ballistique ? Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6416 Karma: 2695 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 0 C'est assez turqué , turquage de fou . te-deum Je viens d'arriver Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 73 Karma: 239 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 1

Cadeau Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3979 Karma: 2832 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 0 En même temps le nom de la série annonçait bien le niveau ! logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 932 Karma: 901 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 0 Jenniferu Bouesul vs Bryanu Poudrul Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 124 Karma: 53 Re: Une voiture éclabousse une piétonne dans la série « B... 0 Il a du bien se marrer celui qui lui a balancé le seau dans la bouche ! Et puis il l'a fait avec le coeur lool