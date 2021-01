Vidéo : Un skieur est poursuivi par un ours pendant une descente (Roumanie) Posté par Skwatek

Un skieur est poursuivi par un ours pendant une descente à Predeal, en Roumanie.







Vidéo (43s) : Un skieur poursuivi par un ours





Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4054 Karma: 4532 Re: Un skieur est poursuivi par un ours pendant une desce... 5



Le skieur avait-il son ourson? LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3976 Karma: 10372 En ligne ! Re: Un skieur est poursuivi par un ours pendant une desce... 5 Frénégonde! Par le sang du christ! Elle est poursuivie par un ours!



Le skieur avait-il son ourson? LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3976 Karma: 10372 En ligne ! Re: Un skieur est poursuivi par un ours pendant une desce... 5 Frénégonde! Par le sang du christ! Elle est poursuivie par un ours!

