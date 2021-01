Vidéo : Quand la police allemande contrôle un motard français Posté par LeFreund

La police allemande arrête un motard français mais le contrôle tourne court.



Vidéo (18s) : Un policier allemand contrôle un motard français





Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4429 Karma: 6818 Re: Quand la police allemande contrôle un motard français Re: Quand la police allemande contrôle un motard français 0 Haaaaaan!! Voila ce qui explique la délinquance en France!! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 866 Karma: 2767 Re: Quand la police allemande contrôle un motard français Re: Quand la police allemande contrôle un motard français 1 Peut-être qu'il voulait du "à l'ail"? WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2817 Karma: 8947 Re: Quand la police allemande contrôle un motard français Re: Quand la police allemande contrôle un motard français 1 Dreh dich um, davor ist eine Bombe. Ah du bist Franzose, geh dorthin. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 462 Karma: 1633 Re: Quand la police allemande contrôle un motard français Re: Quand la police allemande contrôle un motard français 1 Ich wiederhole : ein kilogramm kartoffeln, ein liter milch, drei eier, neunzig gramm butter, salz, und… und ? Muskat nuß ! Muskat nuß, Herr Müller ! LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1224 Karma: 232 En ligne ! Re: Quand la police allemande contrôle un motard français Re: Quand la police allemande contrôle un motard français 2

@WeWereOnABreak

Dreh dich um, davor ist eine Bombe. Ah du bist Franzose, geh dorthin.





Citation :

@Bricci

Ich wiederhole : ein kilogramm kartoffeln, ein liter milch, drei eier, neunzig gramm butter, salz, und… und ? Muskat nuß ! Muskat nuß, Herr Müller !



A vos souhaits ! (au passage, vous pouvez éviter de nous brûler les yeux ? déjà qu'à l'oreille ça pique fort... ) faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 169 Karma: 365 Re: Quand la police allemande contrôle un motard français Re: Quand la police allemande contrôle un motard français 0 Toujours les mêmes sur les motos qui ne respectent pas les règles... Reusko Je viens d'arriver Inscrit le: 22/10/2007 Envois: 6 Re: Quand la police allemande contrôle un motard français Re: Quand la police allemande contrôle un motard français 0 Ce n'était pas pour un contrôle, une simple remarque concernant un remontage de file. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 462 Karma: 1633 Re: Quand la police allemande contrôle un motard français Re: Quand la police allemande contrôle un motard français 2 @LothanStar Tu n'as pas la référence ? Tiens, pour la peine :





Louis de Funès best scene le grand restaurant Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2248 Karma: 2704 Re: Quand la police allemande contrôle un motard français Re: Quand la police allemande contrôle un motard français 0

@faconnable

Toujours les mêmes sur les motos qui ne respectent pas les règles...



Sachant que l'immense majorité des motards sont des hommes (plus de 90%), et qu'à partir d'un certain âge, prendre une moto devient compliqué, effectivement tu as une grosse probabilité de tomber sur un homme entre 20 et 50 ans.



Alors qu'un motard ne dira jamais "toujours les même en voiture qui ne respectent pas les règles".

Alors qu'un motard ne dira jamais "toujours les même en voiture qui ne respectent pas les règles".

Car en voiture, il y a aussi des femmes et des vieux, qui ne les respectent pas.