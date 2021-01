Vidéo : Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyrolienne (Chine) Posté par Skwatek

En Chine, un homme se retrouve bloqué au-dessus de l'eau avec une tyrolienne à seulement quelques mètres de l'arrivée. Ne pas lâcher !





Vidéo (38s) : Bloqué avec une tyrolienne





gloum Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 202 Karma: 564 Re: Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyro... Re: Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyro... 1 tout aurait pu mal se passer, et ça se passe très bien, j'aime ^^

plutôt dégourdi son sauveur

plutôt dégourdi son sauveur Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 469 Karma: 1697 En ligne ! Re: Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyro... Re: Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyro... 0



Peut-on dire que Monsieur Lee est coincé au dessus du lit de la rivière ? Goofy4321 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2012 Envois: 54 Karma: 274 Re: Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyro... Re: Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyro... 0 Perso je l'aurais envoyé plus loin, j'aurais trouvé ça plus drole ^^ Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 9761 Karma: 6811 Re: Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyro... Re: Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyro... 0 Lui, il a pas vu assez de Koreusity : tyrolienne + eau = fail (presque) assuré GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 220 Karma: 453 Re: Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyro... Re: Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyro... 0 Je crois qu'il a oublié de remercier son sauveur, ce gros ingrat Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 443 Karma: 817 Re: Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyro... Re: Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyro... 0 C'est la qu'on reconnait que c'est un faux pote.



Un vrai pote l'aurait filmé en mode vertical, sans intervenir, en rigolant à gorge déployée comme une loutre tout en faisant bouger le câble pour espérer le faire reculer encore un peu plus de la plateforme. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1098 Karma: 1824 En ligne ! Re: Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyro... Re: Un homme bloqué au-dessus de l'eau avec une tyro... 0

@Taxidermiste

C'est la qu'on reconnait que c'est un faux pote.



Un vrai pote l'aurait filmé en mode vertical, sans intervenir, en rigolant à gorge déployée comme une loutre tout en faisant bouger le câble pour espérer le faire reculer encore un peu plus de la plateforme.





Non le vrai pote aurait fait bouger le câble pour le voir tomber dans l'eau et n'aurait pas arrêté de secouer le câble tant qu'il n'entend pas plouf.



J'aime mes amis !



Citation :Non le vrai pote aurait fait bouger le câble pour le voir tomber dans l'eau et n'aurait pas arrêté de secouer le câble tant qu'il n'entend pas plouf.J'aime mes amis !