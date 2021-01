Vidéo : Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (Pays-Bas) Posté par LeFreund

Au cours d'une soirée, un casseur s'en prend violemment à un vélo stationné dans une rue aux Pays-Bas.



Vidéo (15s) : Casseur vs Vélo





Auteur Conversation SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 198 Karma: 487 Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 0 Insoutenable ! Comment oses-t-il ?! Moi_le_pape Je m'installe Inscrit le: 8/1/2015 Envois: 230 Karma: 357 Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 1 Koreus est rendu bien bas... La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 790 Karma: 3420 Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 0 Quand tu as une revanche à prendre sur un cycliste, mais que celui ci fait deux têtes de plus que toi. Rythmncs Je viens d'arriver Inscrit le: 10/1/2019 Envois: 28 Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 0 Tellement de violence déployé, j'ai failli m'évanouir. Pauvre petit vélo, il n'avait rien fait. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1157 Karma: 1949 Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 0 Vous navigateur est trop vieux alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 8260 Karma: 3590 Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 0













Ou quand tu sais que tu n'as pas le droit de dire ce que tu as dans la tête... Edit Koreus : insultes !Ou quand tu sais que tu n'as pas le droit de dire ce que tu as dans la tête... AlexKidd Je suis accro Inscrit le: 26/7/2004 Envois: 621 Karma: 382 Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 0



Ca ressemble plus à une vérification pour voir si le vélo est attaché non?Heureusement la bonne âme a constaté qu'il l'était et est reparti l'esprit tranquille. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1099 Karma: 1824 Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 0 Oh tiens un vélo qui a l'air pas attaché ! Ah God verdoemd ! Bon un petit taquet quand même ! Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 130 Karma: 66 Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 0 Force équivalente aux nombres de pétards fumés... Chtinorf Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 85 Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 1 ca m'arrive aussi souvent quand tu jete un regard dans la rue qu'il n'y a rien, t oblige à taper dans un truc, c qui lui arrive enfin c mon avi maznarin Je viens d'arriver Inscrit le: 17/12/2014 Envois: 88 Karma: 324 Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 0

@Chtinorf

ca m'arrive aussi souvent quand tu jete un regard dans la rue qu'il n'y a rien, t oblige à taper dans un truc, c qui lui arrive enfin c mon avi



Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 196 Karma: 272 Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 0 J'ai été spoilé par la description.... roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1112 Karma: 3155 Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 0 Mon vélo d'étudiant à Toulouse à eu moins de chance.

Le voleur s'est tellement acharné sur le cadenas (qui a bien tenu) qu'il en a endommagé le cadre du vélo, résultat vélo qui menaçait de se plier en deux à chaque trottoir, irréparable, vélo à la poubelle. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1310 Karma: 3349 Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 0 Un coup bas, dans un pays bas. rollBC Je suis accro Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 557 Karma: 495 En ligne ! Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... Re: Un casseur s'en prend à un vélo en pleine rue (P... 0 Aux Pays-Bas les vélos sont sacrés !