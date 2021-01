Vidéo : Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour les enfants Posté par Abiji

Le Sketch Aquarium est un aquarium pas comme les autres : des enfants colorient le poisson ou la créature marine de leur choix. Leur dessin est ensuite scanné puis projeté dans un aquarium virtuel géant, et est animé à l'aide d'une intelligence artificielle.







Vidéo (1mn5s) : Le Sketch Aquarium





). Ça marche avec des enfants à qui l'on donne des crayons, qui prennent le temps de dessiner et qui ont donc un minimum de créativité. Aujourd'hui, il faut voir ce que produisent les gamins à l'école (quand ils peuvent y aller). Ils passent tellement de temps devant les écrans, qu'un CM2 a le niveau d'un gamin de petite section en dessin (je parle par expérience). Au Japon et en Asie, ils ont une culture du dessin bien plus développée que la plupart des autres pays dans le monde. Et c'est intéressant à noter parce qu'ils sont comme nous beaucoup exposés aux écrans (téléphone, PC, TV). Un conseil donc : faites dessiner vos enfants, ça développe leur créativité et leur réflexion sur le monde qui les entoure (et ils seront pas dernier au Pictionary). Reusko Je viens d'arriver Inscrit le: 22/10/2007 Envois: 8 Re: Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour le... Re: Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour le... 0 Dans quel état sera ce mur à la fin de la projection? Lepak Je viens d'arriver Inscrit le: 10/11/2008 Envois: 19 Re: Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour le... Re: Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour le... 0 ça date un peu comme concept, la même team sort des trucs bien plus ouf depuis :





Rapidly Rotating Bouncing Sphere Caterpillar House Siegfried Je viens d'arriver Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 5 Re: Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour le... Re: Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour le... 0 @Geo-graphic





Rapidly Rotating Bouncing Sphere Caterpillar House Siegfried Je viens d'arriver Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 5 Re: Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour le... Re: Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour le... 0 @Geo-graphic



Le japon a une forte culture du manga, avec des débouché derrières.

Je sais que tu ne voulais pas forcement dire qu'il faut se priver d'écran, mais je préfère que mon enfant soit à l'aise avec la technologie et nul en dessin que l'opposé.

Ca ne veut pas dire ne faire que de l'écran bien sûr, le sport est utile, et pour un bon équilibre il faut trouver des activités active (bricolage, jeux, sport), et des activités "passives (lecture, télévision, écoute de musique) :

On a souvent tendance à vouloir remplacer l'une par l'autre.. c'est une erreur éducative.

on ne remplace pas les jeux vidéo ou le sport par la lecture. on les remplace par d'autres jeux.

La lecture, remplace la télévision, au mieux.





De manière générale je trouve qu'on jette bien vite la pierre aux écrans, c'est un peu facile, alors que ça reste des outils incroyable, notamment pour l'éducation. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 470 Karma: 1700 Re: Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour le... Re: Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour le... 0 Geo-graphic Les miens sont éduqués -quasiment- sans tablette et adorent dessiner, ils seraient au taquet d'avoir ce truc ! Ca existe dans le commerce ? (et non, je ne suis pas asiatique ) Les miens sont éduqués -quasiment- sans tablette et adorent dessiner, ils seraient au taquet d'avoir ce truc ! Ca existe dans le commerce ? (et non, je ne suis pas asiatique Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3045 Karma: 3448 Re: Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour le... Re: Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour le... 6 Heureusement que ce genre de tech est entre les mains d'enfants













Moi j'aurais fais une bite, qu'on se l'avoue thechopeur Je viens d'arriver Inscrit le: 26/4/2011 Envois: 80 Karma: 251 En ligne ! Re: Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour le... Re: Le Sketch Aquarium, un aquarium virtuel géant pour le... 0



@Minimarket : Oui, je me souviens avoir vu un ou deux "poisson(s)" à la forme douteuse. Disons qu'il faut avoir un minimum d'aplomb pour aller faire scanner ton dessin... L'astuce étant de masquer ton oeuvre avec un sourire et des nageoires et d'envoyer un enfant innocent faire la sale besogne .



Ouais le TeamLab ! J'ai eu la chance d'y aller et c'est génial ! Si vous avez l'occasion de le visiter, foncez ! On avait prévu de s'y arrêter 2 heures et on y a passé l'aprem sans s'ennuyer !: Oui, je me souviens avoir vu un ou deux "poisson(s)" à la forme douteuse. Disons qu'il faut avoir un minimum d'aplomb pour aller faire scanner ton dessin... L'astuce étant de masquer ton oeuvre avec un sourire et des nageoires et d'envoyer un enfant innocent faire la sale besogne