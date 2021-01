Vidéo : Des policiers font un pot de départ au commissariat d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) Posté par Skwatek

Des policiers font un pot de départ au commissariat d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, sans masque ni respect des mesures de distanciation sociale. La préfecture de police de Paris annonce l'ouverture d'une enquête administrative.



Vidéo (3mn1s) : Des policiers font la fête au commissariat d'Aubervilliers





Auteur Conversation tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 921 Karma: 942 Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... 3 déjà rien que la musique est anxiogène... comme pour nous dire que ce sont des monstres, si on n'avait pas déjà compris WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2822 Karma: 8963 Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... 1



Edit: Citation :

@tewit

déjà rien que la musique est anxiogène... comme pour nous dire que ce sont des monstres, si on n'avait pas déjà compris



C’est vrai, la Maccarena m’a toujours fait cet effet. « Au bal ! Au bal PAS masqué oh hé oh hé ! »Edit: Citation :C’est vrai, la Maccarena m’a toujours fait cet effet. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1359 Karma: 2322 Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... 0 Les poulets ça attrape pas plutôt la grippe aviaire que la COVID ? FonograF Je suis accro Inscrit le: 28/9/2011 Envois: 753 Karma: 806 Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... 0 Franchement ça dégoute, j'ai même pas envie d'étayer, juste ça dégoute. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3748 Karma: 1384 Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... 3 Ça vaut le coup de relayer ça...?

J'ai des voisins qui font des soirées aussi, je t'envoie une vidéo Koreus?



Ah puis, l'autre jour j'ai même vu une caissière avec le masque juste sur la bouche, faut-il la mettre prison?







@RhaoK @Roulpops Je vous rappelle que les policiers sont aussi des humains. Certes c'est un manquement, mais ma question était: cela vaut-il le coup de le relayer?

Ils vont avoir une sanction apparemment, c'est réglé.

Enfin, les vidéos de policiers ça fait toujours des centaines de commentaires, donc du contenu pour le référencement du site, j'ai bien compris le but du chef! :D RhaoK Je m'installe Inscrit le: 9/1/2014 Envois: 216 Karma: 71 En ligne ! Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... 2 -MaDJiK- La difference, c'est que eux ils mettent des contraventions a ceux qui respectent pas

C'est la pire hypocrisie au monde La difference, c'est que eux ils mettent des contraventions a ceux qui respectent pasC'est la pire hypocrisie au monde sam___ganji Je m'installe Inscrit le: 19/9/2015 Envois: 398 Karma: 181 Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... 0

franchement je suis pas le premier à soutenir la police mais là franchement j'ai envie de dire...qu'on leur lâche la grappe et qu'on nous la lâche à tous tiens au passage... on a eu la même en Belgique sauf que c'était une raclette si je me souviens bienfranchement je suis pas le premier à soutenir la police mais là franchement j'ai envie de dire...qu'on leur lâche la grappe et qu'on nous la lâche à tous tiens au passage... Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 564 Karma: 285 Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... 0

@-MaDJiK-

Ça vaut le coup de relayer ça...?

J'ai des voisins qui reçoivent des amis sans masque aussi, je t'envoie une vidéo Koreus?

Y'en a aussi qui promènent leur chien sans masque, vidéo?



Ah puis, l'autre jour j'ai même vu une caissière avec le masque juste sur la bouche, faut-il la mettre prison?

Alors déjà tes voisins, ils ne sont pas représentants de la loi j'imagine, donc ne sont pas (autant) tenus à se montrer exemplaires, deuxio ils ne sont probablement pas au contact d'autant de personnes chaque jours que des policiers qui sont donc un vecteur de contamination élevé, et tertio, oui, quand tu vois des gens sans masque ou avec un masque mal utilisé, tu le leur signale, et sinon tu le signale à leur hiérarchie dans le cas de ta caissière...

C'est à cause de gens qui n'en ont rien à carrer et qui font ou laissent faire du n'importe quoi qu'on se dirige vers un troisième confinement au lieu d'avoir étouffé la propagation du virus... Score16 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/1/2016 Envois: 46 Karma: 130 En ligne ! Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... 1



Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 633 Karma: 733 Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... 2 Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 342 Karma: 397 En ligne ! Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... Re: Des policiers font un pot de départ au commissariat d... 0 Des images choquantes. J'ai jamais vu autant de gens danser si mal et chanter si faux réunis dans une seule pièce