Vidéo : Une femme est violemment projetée contre un mur par un canon à eau (Pays-Bas) Posté par Skwatek

Âmes sensibles s'abstenir

Une jeune femme est violemment projetée contre un mur par le canon à eau d'un camion de police lors d'une manifestation contre le couvre-feu à Eindhoven, aux Pays-Bas.



Vidéo () : Femme vs Canon à eau





Auteur Conversation kouign-aman Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2010 Envois: 2208 Karma: 439 Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... 0 Cool, ils ont la même formation que les nôtres ! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 475 Karma: 1724 Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... 4 orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 218 Karma: 674 Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... 0 On parle de changer le nom du pays en "Pays-Très-Très-Bas" o: PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11219 Karma: 10976 Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... 0 Ah putain, la puissance du choc, il aurait voulu la tuer, il n'aurait pas fait autrement je crois. zinitack Je m'installe Inscrit le: 3/7/2014 Envois: 389 Karma: 538 En ligne ! Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... 0 Qui fait le malin tombe dans le ravin !



Il y a des sommations, tout le monde ne partage pas forcément l'opinion de tout le monde, et l'ordre doit être maintenu, de ce fait, les forces de l'ordre somment la dispersion ( parce que l'espace publique n'appartient pas plus aux manifestants qu'a ceux qui ne peuvent plus en jouir puisque tu sèmes le trouble) si tu ne te disperse pas, tu ne respectes pas la demande des forces de l'ordre et de ce fait tu risque d'être : rappelé à l'ordre.



Voila voila, c'est malheureux pour cette dame, mais je pense que ça lui servira de leçon... Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 655 Karma: 354 Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... 1

saihtam Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 18 Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... 0 La puissance de ce canon est comparable à une ruade de cheval.

Imaginez vous vous prendre un coup de patte arrière alors que vous êtes coincé par un mur.



Une fracture au crâne c'est littéralement mortel, donc je pense qu'il devrait y avoir des procédures interdisant de viser une personne qui est proche d'un mur...



@zinitack et si elle habitait dans le coin ? nrj45 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/4/2015 Envois: 26 En ligne ! Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... Re: Une femme est violemment projetée contre un mur par u... 0 Comme ça a l'air gratuit...