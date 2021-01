Vidéo : Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le salon familial Posté par Skwatek

Alors que sa mère et son frère regardent la télévision dans le salon, un homme lance le son de l'intro d'une vidéo Pornhub sur son ordinateur portable.







Vidéo (15s) : Intro Pornhub dans le salon familial





Sur le même sujet :

Vidéo : Thème célèbre à la batterie dans une école chrétienne Vidéo : Pub de Noël pour le site PornHub Image : Le Poisson d'avril de PornHub Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 738 Karma: 1232 Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... 0

Pour une fois ne semble pas fake, ou alors bien simulé pour une fois, et ça, ça fait plaisir + que tout.

Je ne connaissais pas ce son, je coupe le son d'habitude par soucis de discrétion SympathiquePour une fois ne semble pas fake, ou alors bien simulé pour une fois, et ça, ça fait plaisir + que tout.Je ne connaissais pas ce son, je coupe le son d'habitude par soucis de discrétion WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2824 Karma: 8967 Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... 0 A wouai, on est sur un connaisseur HARDcore. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3991 Karma: 10420 En ligne ! Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... 3















avec sa soeur pourquoi pas :D Quelle idée de regarder ce genre de vidéos avec son frère Kenkaio Je viens d'arriver Inscrit le: 8/11/2017 Envois: 41 Karma: 278 Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... 0 Ce rire et la tête du frère Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 447 Karma: 606 Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... 0 Magique. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1107 Karma: 1826 Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... 0 @LeFreund



Il y a un N de trop dans ton pseudo, mais il est parfaitement adapté du coup ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1107 Karma: 1826 Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... 0 @larzuc



Je soupçonne fortement le site en question d'avoir justement mis en place ce jingle pour que tu as le temps de :

- Couper le son

- Paniquer et lancer des regards autour de toi

- Devenir tout rouge

- Te rendre compte que t'es connecté à ton enceinte bluetooth

- Que ta compagne connait très bien ce jingle Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6424 Karma: 2698 Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... 0 Hehe pas mal . Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4435 Karma: 6817 Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... 0 Je propose qu on partage nos experiences porhub ici même!! Qui commence? -LeZ- Je masterise ! Inscrit le: 6/8/2007 Envois: 3843 Karma: 1660 En ligne ! Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... 0 ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1107 Karma: 1826 Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... 0 @Jinroh



Pornhub n'existait pas à l'époque mais kit 5.1 branché sur le PC et bien sur à fond, devenu tout rouge puis j'ai crié "C'est vraiment de pire en pire ces pubs pornos sur internet !" en fermant la fenêtre complétement paniqué. ahahah Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2019 Envois: 60 Karma: 166 Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... 0 https://www.koreus.com/video/pub-noel-pornhub.html Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 477 Karma: 1723 Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... 0 @Jinroh J'ai personnellement oublié le airplay qui mettait la musique dans le salon pendant que je regardais "une video" aux chiottes... Ma Femme et ma Belle Mère étaient sur le canap... Alors, y'a pas du level là ? Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 477 Karma: 1723 Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... Re: Un homme lance le son de l'intro Pornhub dans le... 0 ThomGamer On a à peu près tous la même excuse bien pourrie donc ! On a à peu près tous la même excuse bien pourrie donc ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.