Vidéo : Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture Posté par Skwatek

Un homme s'amuse à troller sa sœur en ouvrant sans cesse le coffre de sa voiture à distance.







Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3999 Karma: 10466 Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture 0 Mais à quel moment est-ce qu'il met la musique de Pornhub? VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 6 Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture 0 Peut-être un petit souci de maîtrise de soi non ? Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1230 Karma: 1736 Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture 0 Au début je me suis dit que je ferais volontiers connaissance de sa sœur... mais en fait non... kitsh Je viens d'arriver Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 36 Karma: 64 Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture 1 Va falloir prendre des cours de gestion de colère madame! Kurt_Meredh Chaleur ! Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 69 Karma: 68 Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture 0 Voila pourquoi j'ai une Logan ! Personne ne pourra me faire cette blague de merde ... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4437 Karma: 6819 Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture 0 Tantot elle doigte la voiture, tantot elle la tape. C est donc ca le sadomasochisme ? Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 497 Karma: 1068 Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture 0 LeFreund Sisi juste après

Sisi juste après maddguez Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 40 Karma: 96 Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture 0 Elle est bien bonne, la blague... zinitack Je m'installe Inscrit le: 3/7/2014 Envois: 400 Karma: 512 Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture 1 FAKE !

PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11228 Karma: 11013 Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture 0 Ca pouvait durer des heures je crois... Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 88 Karma: 151 Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture 0

@kitsh

Va falloir prendre des cours de gestion de colère madame!



@kitsh

Va falloir prendre des cours de gestion de colère madame!



Moi je dirais des cours d'actrice. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un fake. Citation :Moi je dirais des cours d'actrice. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un fake. Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 12978 Karma: 4614 En ligne ! Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture 0 Même l'ouverture/fermeture main libres ? C'est caca BMW… quintus000 Je suis accro Inscrit le: 8/5/2008 Envois: 692 Karma: 157 En ligne ! Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture Re: Un homme trolle sa soeur avec le coffre de sa voiture 0 Quand t'as une voiture comme ça et que tu la traites de cette manière, tu mérites juste ce genre de blagues en fait.