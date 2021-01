Vidéo : Une maman découvre deux familles d'araignées dans une chambre Posté par Koreus

Une maman découvre deux familles d'araignées dans la chambre de ses filles. Arachnophobes prendre la fuite !



Vidéo (45s) : Deux familles d'araignées dans une chambre





Auteur Conversation Sebmagic Je masterise ! Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 4265 Karma: 157 En ligne ! Re: Une maman découvre deux familles d'araignées dan... Re: Une maman découvre deux familles d'araignées dan... 5 "It's so cute".



Ma parole, que ça fait du bien de voir des gens réagir comme ça au lieu de crier comme des hystériques et de monter sur des tabourets ! Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1208 Karma: 852 Re: Une maman découvre deux familles d'araignées dan... Re: Une maman découvre deux familles d'araignées dan... 0 Rhooooooo les belles "pitites" bébêtes! Guziguziguzi! Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 498 Karma: 1068 Re: Une maman découvre deux familles d'araignées dan... Re: Une maman découvre deux familles d'araignées dan... 0 Et genre les filles elles vivaient leurs meilleurs vie aux côtés des araignées ?



Genre elles leurs racontaient des histoires la nuit, les araignées en échange passait l'aspirateur ? goyo_pagaille Dalmatiens Inscrit le: 28/4/2017 Envois: 101 Karma: 240 Re: Une maman découvre deux familles d'araignées dan... Re: Une maman découvre deux familles d'araignées dan... 0 Aspirateur, mon ami!!! avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1876 Karma: 1170 En ligne ! Re: Une maman découvre deux familles d'araignées dan... Re: Une maman découvre deux familles d'araignées dan... 0 Ne pas cliquer,ne pas cliquer,ne pas..



Hein arachnophobe moi? pfff Nath33 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 57 Karma: 292 En ligne ! Re: Une maman découvre deux familles d'araignées dan... Re: Une maman découvre deux familles d'araignées dan... 0 "They're so cuuuuute !!! I'm gonna kill them..."



(En vrai elle a pas dit ça, mais ça m'a fait rire) bidou Je m'installe Inscrit le: 15/1/2005 Envois: 500 En ligne ! Re: Une maman découvre deux familles d'araignées dan... Re: Une maman découvre deux familles d'araignées dan... 0 Faut pas mettre 'araignée' dans l'URL, on peut pas l'envoyer à nos amis arachnophobes !

@goyo_pagaille Et ensuite, tu brûles l'aspirateur !