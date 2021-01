Vidéo : Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch Posté par Le_Barbu

Comme quoi, on peut jouer aux jeux vidéo et faire du sport en même temps. Et en plus, il finit top 4 !





Vidéo (2mn18s) : Son père à fond sur Overwatch





Auteur Conversation Younakalibo_45 Je suis accro Inscrit le: 4/9/2012 Envois: 911 Karma: 452 Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch 2 Ah bah au moins il s'éclate ! c: Tartothon Je viens d'arriver Inscrit le: 14/11/2016 Envois: 33 Karma: 99 Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch 3 Il a trop une bonne bouille en plus de ça oki_doki Je m'installe Inscrit le: 29/8/2014 Envois: 141 Karma: 67 Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch 0

https://www.koreus.com/video/joueur-allemand-fou.html la vache, il a pris un sacré coup de vieux, mais en même temps il s'est bien calmé, rappelez vous : Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5482 Karma: 5226 Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch 0 Il s'est vraiment donné à fond. Les obsèques auront lieu mercredi. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 481 Karma: 1742 Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch 0 Mon Père fait pareil...avec Tetris ! abrozytdzfgry Je m'installe Inscrit le: 1/2/2014 Envois: 328 Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch 0 poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2707 Karma: 676 Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch 0 Je me demandais qui jouais encore à Overwatch, se sont donc les joueurs de la première heure. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3754 Karma: 1384 En ligne ! Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch Re: Son père est à fond sur le jeu vidéo Overwatch 0

(et oui, il y a toujours des parties en ligne après 20 ans) Connais pas, j'avais déjà arrêté les jeux vidéo à cette époque. Par contre, il m'arrive de lancer un bon vieux Quake 3 à l'occasion.(et oui, il y a toujours des parties en ligne après 20 ans)